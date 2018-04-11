Daniel Wong招牌守護熊 躍上W飯店午茶

2018-04-11 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



迎接初夏，台北W飯店聯手設計不設限的華裔設計師Daniel Wong合作「狂艷部落」下午茶，由甜點主廚網羅其鮮明奔放、源源不絕的創意靈感，如將守護熊、繽紛印花及大自然等元素融入甜點，中點則請紫艷中餐廳主廚操刀，在雙人午茶中同步呈現Daniel Wong喜愛的港點，即日起每日下午時段於31樓紫艷酒吧登場。

台北W飯店首度攜手Daniel Wong推出「狂艷部落」雙人下午茶，Daniel Wong（黃偉豪），想必許多人對他不陌生，除了擁有傲人學經歷及實戰經驗，在歐美時尚界、演藝圈等眾名人也曾穿過他設計的服裝鞋履亮相，5年前在台發展時尚事業，持續創造話題，去年也曾與超商合作咖啡杯身、杯套設計，吸引大家收藏拍照。

Daniel Wong表示，在自己的品牌中動物及大自然元素非常多，去年也以台灣黑熊為靈感創作出兩隻品牌守護熊「Sunlight」、「Starlight」，可以說是此次聯名午茶的主角之一，在現場可見18隻不同的造型守護熊。

「狂艷部落」雙人下午茶由台北W飯店甜點主廚何玉梅及紫艷中餐廳行政主廚鄔海明，以Daniel Wong品牌視覺巧妙融入甜鹹點。甜點包含「狂艷之鑰巧克力」、「草莓卡士達閃電泡芙」、「狂艷熊鳳梨蛋糕」、「紅心芭樂香草果凍起司塔」及「閃耀之星可可餅」共5款。其中「狂艷之鑰巧克力」以Daniel Wong品牌經典鑰匙為靈感，鑰匙以白巧克力製成，並包覆柑橙醬內餡，傳遞酸甜清香。

中點方面，Daniel Wong說，結合台灣在地食材，帶出港台連結的精神。Daniel Wong同時也為香港籍紫艷中餐廳鄔海明主廚設計圍裙。4道中點包含「大湖草莓杏仁豆腐」、「三星蔥燒酥」、「羊肚菌湯包」、「蝶豆花蟹肉餃」。其中，「蝶豆花蟹肉餃」取材自Daniel Wong土耳其藍系列作品，選用蝶豆花渲染晶透餃子皮，包入蟹肉、蝦仁、豬肉及鴻喜菇等餡料，營造出藍寶石感。

此外，紫艷酒吧也與Daniel Wong聯手設計兩款特色調酒，並以守護熊「Sunlight」、「Starlight」命名。「Sunlight」以琴酒為基底添加芭樂汁、檸檬汁及少許苦艾酒，綴以紅心芭樂乾，充滿在地風情。「Starlight」則以Daniel喜歡的奶昔為概念，龍舌蘭作為基底，加入覆盆子果泥、牛奶、鮮奶油、白可可香甜酒，再以草莓及薄荷葉點綴，適合喜歡奶香的人。

Daniel Wong聯名「狂艷部落」雙人下午茶自即日起至6月30日每日下午2點半至5點半供應，每套1, 800元+10%，含9款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒，再抽Daniel Wong品牌守護熊行動電源和設計馬克杯。

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