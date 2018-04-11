吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？

2018-04-11 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利精品Max Mara Fashion Group旗下品牌MAX&Co.發表春夏新裝，請到甜美星二代吳姍儒(Sandy)擔任一日店長。身為品牌超級粉絲的Sandy對春夏系列不但如數家珍，更化身造型大師，為伊林名模搭配三套不同的風格造型。

以一身印花連身褲現身的Sandy，自曝家有管很嚴的老爸吳宗憲，連她穿T恤都會覺得太露，「我每次出門都要披一件薄披肩掩人耳目，他有次還不曉得請造型師去哪弄來一件高領的背心給我。」再加上本身比較不愛露腿，所以洋裝、長裙、絲質長褲等單品是她平日私下最愛。談到演藝圈時尚母子檔周湯豪和比莉姊，會不會也希望有天能跟老爸一起出席類似活動？Sandy超級不給老爸面子，直呼：「我們兩個的時尚品味可能都需要再精進，尤其是他，之前我幫他打理過最流行的寬褲造型，結果穿出來變成武大郎。」

而昨日吳宗憲在活動上落淚，身為女兒的Sandy則以一派淡然態度面對，「他本來就是性情中人，其實最愛哭的人應該是我。但他長久以來就是比較會隱藏自己的情緒，適當發洩一下是好事。」貼心的她也表示晚上會帶爸爸去吃他最愛的日本料理，陪他聊聊天。