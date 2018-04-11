全家商品預售限時63折起！咖啡、冰沙、霜淇淋享優惠

2018-04-11 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



酷暑將至，冰飲、冰品需求增，全家便利商店針對會員祭出商品預售優惠，大量買價格更划算，包括Let’s Cafe、OREO酷繽沙、霜淇淋最低63折起，以80元的單品冰、熱拿鐵中杯計算，一杯可省下30元。

全家全力發展會員經營，陸續推出會員App、點數虛擬化、商品預售等特色服務，不到2年會員數已突破500萬，平均每5位國人就有一位加入。天氣逐漸轉熱，全家回饋會員支持，4月11日至5月8日於商品預售服務推出限期優惠，Let’s Cafe系列可享100杯63折、50杯與30杯68折；OREO冰沙系列30杯63折、10杯與20杯72折；霜淇淋系列30支63折，再加碼贈送5,000點會員點數。另外，凡購買Let’s Cafe 100杯、 OREO冰沙30杯、霜淇淋30支，皆可直接加價299元換購喬治傑生皮革名片夾。