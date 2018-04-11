新銳設計師飾品 結合花卉裝置藝術

2018-04-11 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台北時尚複合品牌店Snob獨家引進新銳設計師 Joanna Hardyment 創辦的飾品品牌J. HARDYMENT，並結合另裝置花藝師HAO JHE LIAO廖浩哲揉和Snob空間氛圍、J.HARDYMENT飾品形體及台灣原始森林，創作大型植物雕塑，於店上同時最為期3個月的複合展出。

J. HARDYMENT的創辦人兼設計師Joanna Hardyment畢業於藝術歷史專業，為兩岸著名時尚人士黃薇之女，自小耳濡目染於時尚造型與藝術領域，她的設計事業始於太陽眼鏡，曾為丹麥品牌喬治 • 傑生（Georg Jensen）設計太陽眼鏡。2016年Joanna在上海創立了J. HARDYMENT配飾品牌，以純銀打造再鍍上玫瑰金、黃金、或銀色。此次共展出3個系列：指紋系列靈感來自手指按壓黏土留下的印記，褶邊系列以冷印金屬展現服飾有機的柔軟線條，表盤系列則巧妙利用表盤的形狀作為飾品。