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代言專科素顏入鏡沒在怕！楊丞琳：我把自己顧得很好

2018-04-11 18:10聯合報 記者陳立儀╱即時報導

工作滿檔的楊丞琳今天（4/11）以「正素顏天后」之姿，出席代言的洗顏專科超微米潔顏系列發表會，肌膚好到會透出亮光，她開玩笑說：「有點擔心以後專科要怎麼找代言人，因為我真的是素顏在拍廣告」，還說拍戲時曾有工作人員好心提醒她臉上要不要吸一下油，但她其實根本沒出油，是因為肌膚太好而發亮。

楊丞琳說，忙碌和保養並不會衝突，雖然有人認為睡得飽肌膚就會好，但她寧願犧牲20～30分鐘的睡眠時間來把保養做足，尤其特別在意洗卸清潔和敷面膜，「如果膚況不好、毛孔粗大，就算五官長得再漂亮也沒用」。

以前容易臉部暗沉、長小東西的楊丞琳，自豪25歲之後就把自己顧得很好，娃娃臉的她即使在劇中扮演17歲高中生也毫無違和感，但她認為娃娃臉的人要是不注重保養、變成「皺娃娃」會更恐怖，她最擔心的就是眼周老化，平常保養更是連頸部、肩膀都不放過。

這次代言洗顏專科，平時不常化濃妝的楊丞琳特別全妝入鏡，可以看到她濃妝、卸妝後的兩種風貌，不過她笑說「平常路人看到我素顏的樣子都說比較美，到底鏡頭前是有多醜啦！」

楊丞琳也提醒，平常一定要做好洗卸和防曬，尤其現在空汙嚴重，就算沒化妝也要卸妝，即使男生也一樣；防曬部分就是勤擦防曬乳，出門前半小時就要擦，還要記得定時補擦，再搭配長袖、帽子等。

洗顏專科超微米潔顏系列全新升級，超微米彈潤潔顏乳採用少女心的粉紅色包裝，超微米水潤卸妝油獨家添加玄米油淨化配方，質地水感不黏膩，另外還有超微米洗卸兩用潔淨乳。

洗卸清潔是楊丞琳日常保養最重視的一環。圖／專科提供
洗卸清潔是楊丞琳日常保養最重視的一環。圖／專科提供
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楊丞琳以「正素顏天后」之姿，出席代言的洗顏專科超微米潔顏系列發表會。圖／專科提供
楊丞琳以「正素顏天后」之姿，出席代言的洗顏專科超微米潔顏系列發表會。圖／專科提供
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