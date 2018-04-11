代言專科素顏入鏡沒在怕！楊丞琳：我把自己顧得很好

2018-04-11 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



工作滿檔的楊丞琳今天（4/11）以「正素顏天后」之姿，出席代言的洗顏專科超微米潔顏系列發表會，肌膚好到會透出亮光，她開玩笑說：「有點擔心以後專科要怎麼找代言人，因為我真的是素顏在拍廣告」，還說拍戲時曾有工作人員好心提醒她臉上要不要吸一下油，但她其實根本沒出油，是因為肌膚太好而發亮。

楊丞琳說，忙碌和保養並不會衝突，雖然有人認為睡得飽肌膚就會好，但她寧願犧牲20～30分鐘的睡眠時間來把保養做足，尤其特別在意洗卸清潔和敷面膜，「如果膚況不好、毛孔粗大，就算五官長得再漂亮也沒用」。

以前容易臉部暗沉、長小東西的楊丞琳，自豪25歲之後就把自己顧得很好，娃娃臉的她即使在劇中扮演17歲高中生也毫無違和感，但她認為娃娃臉的人要是不注重保養、變成「皺娃娃」會更恐怖，她最擔心的就是眼周老化，平常保養更是連頸部、肩膀都不放過。

這次代言洗顏專科，平時不常化濃妝的楊丞琳特別全妝入鏡，可以看到她濃妝、卸妝後的兩種風貌，不過她笑說「平常路人看到我素顏的樣子都說比較美，到底鏡頭前是有多醜啦！」

楊丞琳也提醒，平常一定要做好洗卸和防曬，尤其現在空汙嚴重，就算沒化妝也要卸妝，即使男生也一樣；防曬部分就是勤擦防曬乳，出門前半小時就要擦，還要記得定時補擦，再搭配長袖、帽子等。