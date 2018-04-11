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何潤東與爸爸靠手表聯絡感情 對大S懷老三無話可說

2018-04-11 17:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士高級鐘表品牌IWC萬國表今年創立150週年，於4月11日於台北舉辦發表150週年紀念版腕表新品。全系列以1884年的一枚名為波威柏（PALLWEBER）懷表及型號325的葡萄牙腕表為設計發想，而新戲即將登場的導演兼男星何潤東也現身慶賀，表示非常鍾愛自己所配戴的這枚藍色「向波威柏致敬」腕表，並透露自己曾經有「戴表強迫症」，連洗澡睡覺都不肯拿下來。

新戲首度擔任導演的何潤東表示自己非常重視時間，永遠比劇組工作人員早半個小時到。結婚前他說自己有永遠帶著手表的「強迫症」，所以都戴防水耐撞的塑膠電子表。但婚後開始放慢步調，學會享受生活，也希望這樣較能帶來好「孕」，但對曾經一起拍戲的大S懷上第三胎表示「無話可說」，因為自己進度差太多。而他也表示為了因應不同場合的服裝搭配，男士配件主要就是腕表，所以也為自己添購了幾款質感好表，其中包括一枚IWC飛行員腕表：「穩重之外還有點冒險精神。」他也透露會和父親交換手表配戴，父子倆透過手表聯繫感情。

IWC的150週年紀念版腕表，從入門的三針表款、到針對高階藏家推出的恆定動力陀飛輪等經典表款，希望能與不同層次的消費者一同歡慶這個特殊的年分。全系列的特色包括以至少12道工序打造的藍色或白色漆面面盤、黑白數字時標、藍鋼指針，以及150週年紀念鐫刻。其中「向波威柏致敬」腕表，搭載全新機芯，以少見的數字顯示視窗指示小時和分鐘，重現1884年當時劃時代的嶄新思維，也代表了品牌與時俱進、不斷創新的精神。

何潤東配戴IWC葡萄牙系列萬年曆腕表「150週年」特別版，125萬3,000元。...
何潤東配戴IWC葡萄牙系列萬年曆腕表「150週年」特別版，125萬3,000元。圖／萬國表提供
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何潤東出席IWC萬國表150週年新品上市活動，配戴IWC「致敬波威柏」150週年...
何潤東出席IWC萬國表150週年新品上市活動，配戴IWC「致敬波威柏」150週年特別版，73萬3,000元。圖／萬國表提供
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IWC萬國錶「致敬波威柏」150週年特別版，73萬3,000元。圖／萬國表提供
IWC萬國錶「致敬波威柏」150週年特別版，73萬3,000元。圖／萬國表提供
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IWC葡萄牙系列萬年曆腕表「150週年」特別版，125萬3,000元。圖／萬國表...
IWC葡萄牙系列萬年曆腕表「150週年」特別版，125萬3,000元。圖／萬國表提供
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何潤東配戴飛行員計時腕表「150週年」特別版，17萬4,000元。圖／萬國表提供
何潤東配戴飛行員計時腕表「150週年」特別版，17萬4,000元。圖／萬國表提供
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