超商茶飲拚創意！7-11推多多綠、全家有唐寧現調茶

2018-04-11 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



炎夏將至，超商兩大龍頭紛紛推出新殺手鐧搶市，瞄準茶飲市場，7-ELEVEN CITY CAFE現萃茶推出經典不敗的多多綠茶；全家則正式進軍茶市場攜手唐寧茶，作為基底加入來自屏東特製的冷凍檸檬鮮果磚，端出冰檸檬伯爵茶、冰檸檬四紅果茶吸客。

7-ELEVEN CITY CAFE現萃茶商品結構，看好年輕人愛嘗鮮，持續推出新飲品，全新冰飲「好多。青茶」也就是手搖飲店的經典多多綠茶，研發團隊耗時近1年，推出乳酸飲品味道能與四季春青茶完全融合的「好多。青茶」，只限冷飲、特大杯售價55元，於全台663間門市開賣。4月11日起至5月8日，一次購買2杯現萃茶，不限冰熱，（含自帶杯）享第2杯6折，可再加89元加購小小浣熊小汽車玩具手電筒。

另外，現煮咖啡也有新品，目前僅在7-ELEVEN總部X-STORE推出的精品咖啡，即日起推出全新單一產區「都諾米娜精品咖啡」售價70元，喝起來有紅葡萄柚及淡淡楓糖甜香，搶先在台北鑫杭及延龍門市首賣。而福岡八女抹茶拿鐵也有新喝法，加價15元，可加入Espresso，展現大人的成熟風味。

全家正式進軍茶市場便找來英國皇室御用茶品牌唐寧茶TWININGS合作聯名果茶，主推冰檸檬伯爵茶、冰檸檬四紅果茶，售價皆為65元。全家表示，Lets Cafe X TWININGS的合作，是唐寧率全球之先，首度與便利商店通路聯名，以優雅經典唐寧茶作為基底，加入來自屏東的特製冷凍檸檬鮮果磚，強調100％原汁使用，不含香料色素。同時，特別推出專屬伯爵黃色、莓果粉色聯名杯款。