官網才有賣！Gucci藝術家T恤超限量上市

2018-04-11 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚迷們還記得Gucci今年春夏和西班牙藝術家Ignasi Monreal合作的形象廣告嗎？浪漫柔美的畫風和逗趣的真實與虛幻交融情節，讓人看得目不轉睛。現在品牌決定延續雙方合作概念，推出古馳幻境 #GucciHallucination服飾商品，即將在官網上限量開賣！

古馳幻境 #GucciHallucination服飾系列包含9款衛衣及9款短T，每件都印有Ignasi Monreal所創作的春夏形象主題圖案，共有9種鮮明飽和的色彩可選擇，每款上衣及T-Shirt分別全球限量200及100件，每件皆附有數字1至200的專屬編號標籤，並搭配Monreal彩繪作品的特別包裝，極具收藏價值。全系列今日(4/11)台灣時間下午約五點開始於Gucci官方網站限量發售。