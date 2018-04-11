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官網才有賣！Gucci藝術家T恤超限量上市

2018-04-11 15:25聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚迷們還記得Gucci今年春夏和西班牙藝術家Ignasi Monreal合作的形象廣告嗎？浪漫柔美的畫風和逗趣的真實與虛幻交融情節，讓人看得目不轉睛。現在品牌決定延續雙方合作概念，推出古馳幻境 #GucciHallucination服飾商品，即將在官網上限量開賣！

古馳幻境 #GucciHallucination服飾系列包含9款衛衣及9款短T，每件都印有Ignasi Monreal所創作的春夏形象主題圖案，共有9種鮮明飽和的色彩可選擇，每款上衣及T-Shirt分別全球限量200及100件，每件皆附有數字1至200的專屬編號標籤，並搭配Monreal彩繪作品的特別包裝，極具收藏價值。全系列今日(4/11)台灣時間下午約五點開始於Gucci官方網站限量發售。

此外，為了慶祝這個限量系列的上市，Gucci Art Wall藝術牆也繼米蘭、紐約及香港後，於倫敦正式揭開序幕。Ignasi Monreal在東倫敦著名的紅磚巷（Brick Lane）繪製了一面靈感來自西班牙藝術家Ignacio Zuloaga y Zabaleta的作品《Portrait of Señora de Garay》及德國童話故事《長髮公主》的巨型畫作，一位穿著Gucci服裝的女士慵懶地坐在沙發上，被長髮辮圍繞，整體氛圍搶眼又迷人。

古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量衛衣。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量衛衣。圖／Gucci提供
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Gucci與藝術家Ignasi Monreal合作古馳幻境系列#GucciHal...
Gucci與藝術家Ignasi Monreal合作古馳幻境系列#GucciHallucination倫敦藝術牆。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
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西班牙藝術家Ignasi Monreal。圖／Gucci提供
西班牙藝術家Ignasi Monreal。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量T恤。圖／Gucci提供
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古馳幻境系列#GucciHallucination限量衛衣。圖／Gucci提供
古馳幻境系列#GucciHallucination限量衛衣。圖／Gucci提供
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Gucci和西班牙藝術家Ignasi Monreal合作推出古馳幻境 #Gucc...
Gucci和西班牙藝術家Ignasi Monreal合作推出古馳幻境 #GucciHallucination服飾商品，即將在網路上限量開賣！圖／Gucci提供
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Gucci和西班牙藝術家Ignasi Monreal合作推出古馳幻境 #Gucc...
Gucci和西班牙藝術家Ignasi Monreal合作推出古馳幻境 #GucciHallucination服飾商品，即將在網路上限量開賣！圖／Gucci提供
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Gucci藝術家倫敦

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