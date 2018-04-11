LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包超可愛 竟是期間限定

2018-04-11 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



同中求異的客製化包款在近年反應熱烈，LONGCHAMP小羊皮訂製包（Le Pliage Cuir）繼創意徽章摺疊包之後，再度以更多變的訂製服務登場，於4月13日起限時開賣兩個月。

LONGCHAMP經典的Le Pliage包自1993年上市以來，尼龍系列已銷售出百萬個，延伸自Le Pliage的小羊皮訂製包（Le Pliage Cuir）於2012年上市，包身仍採摺疊設計，以皮革帶來更為奢華柔軟的觸感；2018年夏季，小羊皮訂製包再度以新增燙印圖騰登場且有更多選項，鈕釦在本季推出9種顏色，在包身部分則是從袋蓋、手把、提耳、背帶都各有12種皮革選色，包身內襯有8色可以選擇，全數可自由選搭，共能創造出千萬種排列組合，可和至親好友搭出母女、閨密包，而適逢母親節期間，也可透過刻字服務表達對母親的愛，獻上獨一無二的母親節好禮。