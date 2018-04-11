親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包超可愛 竟是期間限定

2018-04-11 15:13聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

同中求異的客製化包款在近年反應熱烈，LONGCHAMP小羊皮訂製包（Le Pliage Cuir）繼創意徽章摺疊包之後，再度以更多變的訂製服務登場，於4月13日起限時開賣兩個月。

LONGCHAMP經典的Le Pliage包自1993年上市以來，尼龍系列已銷售出百萬個，延伸自Le Pliage的小羊皮訂製包（Le Pliage Cuir）於2012年上市，包身仍採摺疊設計，以皮革帶來更為奢華柔軟的觸感；2018年夏季，小羊皮訂製包再度以新增燙印圖騰登場且有更多選項，鈕釦在本季推出9種顏色，在包身部分則是從袋蓋、手把、提耳、背帶都各有12種皮革選色，包身內襯有8色可以選擇，全數可自由選搭，共能創造出千萬種排列組合，可和至親好友搭出母女、閨密包，而適逢母親節期間，也可透過刻字服務表達對母親的愛，獻上獨一無二的母親節好禮。

小羊皮訂製包款包括大、中、小型手袋與斜背小包等款式，今年全新推出的是後背包。本季新增的燙印圖騰共有12種造型，包括火箭、流星、扶桑花、愛神之箭、賽車等，還有超可愛的旺來鳳梨；除了燙印圖案，還可選用穿孔鏤刻的訂製方式，袋蓋也可專屬刻字。小羊皮訂製包皆由法國工坊製作，工作天需時8週，4月13日至6月13日期間在北、中、南共7個櫃位限定開賣。

小羊皮摺疊訂製包（中型）售價23,900元。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮摺疊訂製包（中型）售價23,900元。圖／LONGCHAMP提供
分享
小羊皮摺疊訂製包（大型）售價27,000元。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮摺疊訂製包（大型）售價27,000元。圖／LONGCHAMP提供
分享
LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包的形象廣告相當可愛。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包的形象廣告相當可愛。圖／LONGCHAMP提供
分享
小羊皮摺疊訂製包後背包，售價19,900元。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮摺疊訂製包後背包，售價19,900元。圖／LONGCHAMP提供
分享
小羊皮摺疊訂製包（小型）售價21,200元。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮摺疊訂製包（小型）售價21,200元。圖／LONGCHAMP提供
分享
小羊皮摺疊訂製包斜背小包，售價10,600元。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮摺疊訂製包斜背小包，售價10,600元。圖／LONGCHAMP提供
分享
LONGCHAMP小羊皮摺疊包款在今年首度推出後背包。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP小羊皮摺疊包款在今年首度推出後背包。圖／LONGCHAMP提供
分享
旺來鳳梨是LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包本季全新燙印圖騰。圖／LONGCHA...
旺來鳳梨是LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包本季全新燙印圖騰。圖／LONGCHAMP提供
分享

母親節法國

相關新聞

2018福隆沙雕季將登場 首創地下沙雕顛倒城市

2018-04-11 16:41

官網才有賣！Gucci藝術家T恤超限量上市

2018-04-11 15:25

全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣

2018-04-11 15:14

美味又療癒！春季嚐甜點 幸福滿分

2018-04-11 14:17

高檔食材輕鬆吃！漢堡與火鍋 通通有龍蝦

2018-04-11 14:13

夜訪女王 野柳地質公園首度開放夜間入園即將額滿

2018-04-11 13:25

桃園百貨母親節開打 大江消費免千元就送200元

2018-04-11 13:25

雄獅和乾杯攜手 推出日本深度品酒之旅

2018-04-11 12:13

準備排隊了！Off-White打造台北獨家限量系列

2018-04-11 11:45

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

陪孤老過母親節 華山席開百桌辦萬歲宴

2018-04-11 04:22

春天「飾」角 小蜜蜂飛進女人心

2018-04-11 00:18

丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08

母親節Lady M出招 典雅玫瑰結合香軟千層

2018-04-10 21:42

海瑞溫斯頓香港新店開幕，凱特哈德森「好孕」相挺

2018-04-10 19:02

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

百貨春夏買氣關鍵字「底妝」 這些只有在母親節才有

2018-04-10 18:42

曾之喬捧張立昂 戴浪琴新表變帥氣

2018-04-10 18:14

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

百貨美食新鮮貨 限定櫻花漢堡「粉」夢幻

2018-04-10 16:25

祖母綠不祖母…林心如一身鳥 俏皮又貴氣

2018-04-10 16:25

領先亞洲！ 家樂福在台導入「自助結帳機台」

2018-04-10 16:25

香水系蛋撻來襲 肯德基推新口味「香頌柑橘蛋撻」

2018-04-10 16:25

田中達也大師的微型世界 6月22日始來趟奇幻冒險

2018-04-10 16:13

家樂福自助結帳機 天母店啟用

2018-04-10 16:07

AR超有視！日本幻視藝術世界巡迴展 5月中前購票7折

2018-04-10 15:48

母親節預購成長15% 板橋大遠百首四日最低42折

2018-04-10 14:22

春電展開跑 網購推早鳥優惠

2018-04-10 14:18

台灣人一年喝10億杯手搖茶飲！超商找聯名拚客製化

2018-04-10 14:17

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

日本黑貓宅急便推新服務 行李戰利品幫你直送飯店

2018-04-10 12:29

飯店超賣成常態？ 學者：業者降星、為旅客另找投宿處

2018-04-10 12:00

蔡依林、李晶晶 靠鉚釘包拎出強悍女人味

2018-04-10 11:25

台北也買得到！安室奈美惠聯手H&M打造全新女裝

2018-04-10 10:16

首周預購瘋狂送！台北101母親節檔期 本周開打

2018-04-10 09:40

卡地亞頂級珠寶展將登場 吳速玲搶先配戴演繹時尚

2018-04-09 21:49

繽紛春色 躍上纖纖玉指

2018-04-09 21:46

郭雪芙、張軒睿攜手TASAKI 甜蜜賞「櫻」

2018-04-09 19:39

休傑克曼現身紐約 向「小王子」致敬

2018-04-09 18:32
看更多

熱門文章

衛生紙之亂後… 好市多售價不漲反降 網友：之前都搶心酸？

2018-04-11 09:42

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04

墾丁再傳消費糾紛 出奧步逼遊客租陽傘

2018-04-11 12:46

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

2018-04-11 06:27

我念碩士在職專班最大的收穫： 人生勝利組也會走下坡

2018-04-11 11:11

木棉花恐釀意外 桃園、竹市、台中摘果除害

2018-04-10 23:42

墾丁消費問題再成焦點 屏東縣府將展開聯合稽查

2018-04-11 10:51

影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂

2018-04-11 11:30

多吃紅豆、櫻桃等紅色食物真可以補血嗎？專家破除迷思

2018-04-11 09:01

試用期非正式員工無勞保？ 勞保局：沒有所謂的試用期

2018-04-11 14:36

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

虎航乘客趴趴走 台南麻疹疫情接觸名單增至146人

2018-04-11 10:49

夫妻之間／牽手三「步」曲

2018-04-11 06:00

今日星座運勢／雙子 藍色幸運 耐心與冷靜有助運勢

2018-04-11 00:00

李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43

健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34

家庭／生活趣聞：入戲太深

2018-04-11 06:00

雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49

公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠

2018-04-11 15:22

這個病死亡率偏高！ 比晚期乳癌還可怕

2018-04-11 09:51

今高溫飆33度 周末鋒面接近降8度

2018-04-11 04:56

全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣

2018-04-11 15:14

蓄水僅剩12% 曾文水庫望「梅」止渴

2018-04-11 00:41

教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29

家人關係／腳踏車

2018-04-11 06:00

怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情

2018-04-11 11:28

醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率

2018-04-11 15:49

運用大數據 宏碁與疾管署推流感預報

2018-04-11 10:24

虎航空服員得麻疹還出勤？民航局：確診後未上班

2018-04-11 11:24

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

網購7天內退貨要負擔運費 8成人氣商家不合規定

2018-04-11 13:06

14日鋒面近 15日全台降溫降雨

2018-04-11 08:23

出門注意 北部恐紅害

2018-04-11 04:58

退休台商腦中風傷及語言區 正港台灣人竟說一口廣東腔

2018-04-11 15:21

國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08

為妳帶來好運！今年讓12生肖女最旺的人物是誰？

2018-04-11 10:35

丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08

專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想

2018-04-11 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top