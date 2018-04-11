桃園百貨母親節開打 大江消費免千元就送200元

2018-04-11 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



延續清明連假的好買氣，桃園地區百貨業者緊接著推出母親節檔期促銷吸客，中壢大江購物中心祭出門檻超低的滿額回饋，消費免千元就送200元；台茂購物中心則透過改裝引進多家桃園首櫃品牌，同時在母親節也推出十四大專區的滿千送百回饋。

清明連假天數長天氣又好，加上今年桃園最大盛事農業博覽會展開，讓南桃地區湧入了大量外地客，百貨賣場內散客明顯增多。中壢大江購物中心表示，這波連假業績成長超過5成，緊接著母親節檔期從4月19日起跑，首3日憑大江聯名卡消費滿999元就送200元，堪稱市場超低滿額門檻。

此外，中壢大江也在母親節主要消費業種也規畫滿千送百，除全館滿4,000元送350元，另再加碼限量100元主題餐廳抵用券；還有化妝品、香氛滿3,000元送350元，大江聯名信用卡友消費滿5,000元再加送100元，珠寶及小家電單筆滿5,000元現抵500元、大家電及健康器材等滿10,000元現抵1,000元。

台茂購物中心於母親節檔期引進16個全新店櫃，像是桃園首家的YSL彩妝、東京熱門排隊名店拉麵豚骨一燈，以及深受年輕人喜愛的The North Face UE黑標系列等。