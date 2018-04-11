雄獅和乾杯攜手 推出日本深度品酒之旅

2018-04-11 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日本旅遊行程將不再一成不變。雄獅旅遊與餐飲集團-乾杯首度攜手，規畫日本深度品酒之旅，獨家邀請擁有日本唎酒師資格的「乾杯Sake學苑」負責人高木大成同行，前往京都最古老酒造「増田德兵衞商店」見學參訪，融入京都、滋賀的食、酒、茶特色。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，越來越多人為了飲食而旅遊，以「月之桂」品牌為人熟知的增田德兵衛商店，不僅在京都伏見地區知名，也是京都歷史最悠久的酒造。

不過，增田德兵衛商店一般未對外開放參觀，想一窺它的神秘風采沒這麼容易。雄獅旅遊獨家與乾杯集團跨界合作，和旗下的「乾杯SAKE學苑」攜手推廣日本餐酒文化，推出日本嚴選京都酒食米其林之旅，獨家安排前往京都最古老酒造增田德兵衛商店參訪。

行程中除於衹園「天麩羅八坂圓堂」舉辦増田德兵衞餐酒會，還有米其林會席料理饗宴、以及熟成和牛專門店「但馬屋」等和洋餐食穿插，欣賞藝伎舞妓的絕美身姿、宇治「福壽園」石臼抹茶研磨體驗、京都百年和菓子「老松」手作體驗，讓愛酒人品嘗舌尖上的美酒、高規格體驗風土人情，享受最不一樣的日本見學之旅。

雄獅X乾杯京都酒食米其林之旅僅限量2團，早鳥可享有第2人折扣最高9000元。