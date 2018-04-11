親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

墾丁出現陽傘惡霸？不租就插傘「請往前移」

評／「天然反統一」的年輕世代 有七成願為台灣而戰

雄獅和乾杯攜手 推出日本深度品酒之旅

2018-04-11 12:13聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本旅遊行程將不再一成不變。雄獅旅遊與餐飲集團-乾杯首度攜手，規畫日本深度品酒之旅，獨家邀請擁有日本唎酒師資格的「乾杯Sake學苑」負責人高木大成同行，前往京都最古老酒造「増田德兵衞商店」見學參訪，融入京都、滋賀的食、酒、茶特色。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，越來越多人為了飲食而旅遊，以「月之桂」品牌為人熟知的增田德兵衛商店，不僅在京都伏見地區知名，也是京都歷史最悠久的酒造。

不過，增田德兵衛商店一般未對外開放參觀，想一窺它的神秘風采沒這麼容易。雄獅旅遊獨家與乾杯集團跨界合作，和旗下的「乾杯SAKE學苑」攜手推廣日本餐酒文化，推出日本嚴選京都酒食米其林之旅，獨家安排前往京都最古老酒造增田德兵衛商店參訪。

行程中除於衹園「天麩羅八坂圓堂」舉辦増田德兵衞餐酒會，還有米其林會席料理饗宴、以及熟成和牛專門店「但馬屋」等和洋餐食穿插，欣賞藝伎舞妓的絕美身姿、宇治「福壽園」石臼抹茶研磨體驗、京都百年和菓子「老松」手作體驗，讓愛酒人品嘗舌尖上的美酒、高規格體驗風土人情，享受最不一樣的日本見學之旅。

雄獅X乾杯京都酒食米其林之旅僅限量2團，早鳥可享有第2人折扣最高9000元。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量，有害健康

雄獅旅遊邀請擁有日本唎酒師資格的「乾杯Sake學苑」負責人高木大成同行。圖/雄獅...
雄獅旅遊邀請擁有日本唎酒師資格的「乾杯Sake學苑」負責人高木大成同行。圖/雄獅旅遊提供
分享
以「月之桂」品牌為人熟知的增田德兵衛商店。圖/雄獅旅遊提供
以「月之桂」品牌為人熟知的增田德兵衛商店。圖/雄獅旅遊提供
分享
雄獅旅遊安排參訪未對一般開放參觀的增田德兵衛商店。圖/雄獅旅遊提供
雄獅旅遊安排參訪未對一般開放參觀的增田德兵衛商店。圖/雄獅旅遊提供
分享
雄獅旅遊安排米其林會席料理饗宴。圖/雄獅旅遊提供
雄獅旅遊安排米其林會席料理饗宴。圖/雄獅旅遊提供
分享

京都米其林

相關新聞

夜訪女王 野柳地質公園首度開放夜間入園即將額滿

2018-04-11 13:25

桃園百貨母親節開打 大江消費免千元就送200元

2018-04-11 13:25

準備排隊了！Off-White打造台北獨家限量系列

2018-04-11 11:45

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

陪孤老過母親節 華山席開百桌辦萬歲宴

2018-04-11 04:22

春天「飾」角 小蜜蜂飛進女人心

2018-04-11 00:18

丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08

母親節Lady M出招 典雅玫瑰結合香軟千層

2018-04-10 21:42

海瑞溫斯頓香港新店開幕，凱特哈德森「好孕」相挺

2018-04-10 19:02

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

百貨春夏買氣關鍵字「底妝」 這些只有在母親節才有

2018-04-10 18:42

曾之喬捧張立昂 戴浪琴新表變帥氣

2018-04-10 18:14

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

百貨美食新鮮貨 限定櫻花漢堡「粉」夢幻

2018-04-10 16:25

祖母綠不祖母…林心如一身鳥 俏皮又貴氣

2018-04-10 16:25

領先亞洲！ 家樂福在台導入「自助結帳機台」

2018-04-10 16:25

香水系蛋撻來襲 肯德基推新口味「香頌柑橘蛋撻」

2018-04-10 16:25

田中達也大師的微型世界 6月22日始來趟奇幻冒險

2018-04-10 16:13

家樂福自助結帳機 天母店啟用

2018-04-10 16:07

AR超有視！日本幻視藝術世界巡迴展 5月中前購票7折

2018-04-10 15:48

母親節預購成長15% 板橋大遠百首四日最低42折

2018-04-10 14:22

春電展開跑 網購推早鳥優惠

2018-04-10 14:18

台灣人一年喝10億杯手搖茶飲！超商找聯名拚客製化

2018-04-10 14:17

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

日本黑貓宅急便推新服務 行李戰利品幫你直送飯店

2018-04-10 12:29

飯店超賣成常態？ 學者：業者降星、為旅客另找投宿處

2018-04-10 12:00

蔡依林、李晶晶 靠鉚釘包拎出強悍女人味

2018-04-10 11:25

台北也買得到！安室奈美惠聯手H&M打造全新女裝

2018-04-10 10:16

首周預購瘋狂送！台北101母親節檔期 本周開打

2018-04-10 09:40

卡地亞頂級珠寶展將登場 吳速玲搶先配戴演繹時尚

2018-04-09 21:49

繽紛春色 躍上纖纖玉指

2018-04-09 21:46

郭雪芙、張軒睿攜手TASAKI 甜蜜賞「櫻」

2018-04-09 19:39

休傑克曼現身紐約 向「小王子」致敬

2018-04-09 18:32

張軒睿用「星」勾姊姊 郭雪芙樂傳心法

2018-04-09 18:23

「旋轉木馬」躍上蛋糕！ 咖啡業出招討媽媽歡心

2018-04-09 18:23

超認真試吃／穿和服大啖櫻花漢堡 酸甜又juicy

2018-04-09 17:50

來喝魔幻「縮小藥水」！ 愛麗絲主題午茶邊拍邊吃

2018-04-09 17:30

米其林料理配神級漫畫佐餐酒 夢幻饗宴每人2.5萬起

2018-04-09 16:43

這個女子／築地市場百年咖啡 忙碌日常的告解所

2018-04-09 16:11
看更多

熱門文章

衛生紙之亂後… 好市多售價不漲反降 網友：之前都搶心酸？

2018-04-11 09:42

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

2018-04-11 06:27

木棉花恐釀意外 桃園、竹市、台中摘果除害

2018-04-10 23:42

我念碩士在職專班最大的收穫： 人生勝利組也會走下坡

2018-04-11 11:11

領先亞洲！ 家樂福在台導入「自助結帳機台」

2018-04-10 16:25

米飯控看過來！專家告訴你吃米飯的四大好處

2018-04-10 15:54

墾丁再傳消費糾紛 出奧步逼遊客租陽傘

2018-04-11 12:46

墾丁消費問題再成焦點 屏東縣府將展開聯合稽查

2018-04-11 10:51

影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂

2018-04-11 11:30

做了氣球擴張術 老翁憋3年重享魚水之歡

2018-04-10 15:31

多吃紅豆、櫻桃等紅色食物真可以補血嗎？專家破除迷思

2018-04-11 09:01

兩大貨車對撞 舊蘇花雙向阻斷

2018-04-10 15:52

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43

健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

今日星座運勢／雙子 藍色幸運 耐心與冷靜有助運勢

2018-04-11 00:00

虎航麻疹群聚疫情研議開罰 疾管署派員調查

2018-04-10 16:01

祖母綠不祖母…林心如一身鳥 俏皮又貴氣

2018-04-10 16:25

雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49

教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29

夫妻之間／牽手三「步」曲

2018-04-11 06:00

今高溫飆33度 周末鋒面接近降8度

2018-04-11 04:56

虎航乘客趴趴走 台南麻疹疫情接觸名單增至146人

2018-04-11 10:49

蓄水僅剩12% 曾文水庫望「梅」止渴

2018-04-11 00:41

家庭／生活趣聞：入戲太深

2018-04-11 06:00

這個病死亡率偏高！ 比晚期乳癌還可怕

2018-04-11 09:51

怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情

2018-04-11 11:28

家人關係／腳踏車

2018-04-11 06:00

台灣人一年喝10億杯手搖茶飲！超商找聯名拚客製化

2018-04-10 14:17

沙啞失聲別輕忽 恐是肺癌找上門

2018-04-10 15:45

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

14日鋒面近 15日全台降溫降雨

2018-04-11 08:23

出門注意 北部恐紅害

2018-04-11 04:58

國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08

虎航空服員得麻疹還出勤？民航局調查出爐

2018-04-11 11:24

運用大數據 宏碁與疾管署推流感預報

2018-04-11 10:24

丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top