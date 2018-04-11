準備排隊了！Off-White打造台北獨家限量系列

2018-04-11 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



原訂在連假之後，當紅品牌Off-White的設計師，也是剛成為LV男裝創意總監的Virgil Abloh會造訪台灣，但最終只能無限延期。不過為了不讓品牌粉絲失望，設計師仍舊為台北旗艦店打造了一系列的獨家限量單品，即將在本週五（4月13日）開賣。

Virgil Abloh此次特別為台北旗艦店設計了「BARRICADE TAPE」系列，概念延伸自2018春夏的Off-White男裝，以時常在工地裡出現的警示膠帶和禁止標誌為靈感並且為此命名，將帶有強烈視覺效果的紅白條紋圖案印刷在服飾及配件上。整個系列以黑色為主，提供包括了iPhone X手機殼、襪子和不對稱領口及下擺設計的T恤及連帽T恤、棒球外套，共5個品項。價格從2,900元起跳，最貴的單品為棒球外套約48,800元。