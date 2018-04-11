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準備排隊了！Off-White打造台北獨家限量系列

2018-04-11 11:45聯合報 記者曾智緯╱即時報導

原訂在連假之後，當紅品牌Off-White的設計師，也是剛成為LV男裝創意總監的Virgil Abloh會造訪台灣，但最終只能無限延期。不過為了不讓品牌粉絲失望，設計師仍舊為台北旗艦店打造了一系列的獨家限量單品，即將在本週五（4月13日）開賣。

Virgil Abloh此次特別為台北旗艦店設計了「BARRICADE TAPE」系列，概念延伸自2018春夏的Off-White男裝，以時常在工地裡出現的警示膠帶和禁止標誌為靈感並且為此命名，將帶有強烈視覺效果的紅白條紋圖案印刷在服飾及配件上。整個系列以黑色為主，提供包括了iPhone X手機殼、襪子和不對稱領口及下擺設計的T恤及連帽T恤、棒球外套，共5個品項。價格從2,900元起跳，最貴的單品為棒球外套約48,800元。

有趣的是隨之曝光的形象照，也特別以台北常見的天際線為背景，反映出在地特色，同時呼應了Off-White來自街頭的精神。每一款的獨家限定商品除了有印刷的紅白條紋圖案、Off-White/Virgil Abloh和BARRICADE TAPE等字樣外，還加上了「TAIPEI」字體，以凸顯專為台北旗艦店而設。據了解，限定系列的數量不到百件，因此顯得獨特，消息一釋出就讓品牌支持者沸騰，甚至打算在前一日就準備到店前排隊。

BARRICADE TAPE台北限量系列短袖T恤，約13,900元。圖／Off-...
BARRICADE TAPE台北限量系列短袖T恤，約13,900元。圖／Off-White提供
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BARRICADE TAPE台北限量系列棒球外套，約48,800元。圖／Off-...
BARRICADE TAPE台北限量系列棒球外套，約48,800元。圖／Off-White提供
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BARRICADE TAPE系列形象照，也特別以台北常見的天際線為背景，反映出在...
BARRICADE TAPE系列形象照，也特別以台北常見的天際線為背景，反映出在地特色。圖／Off-White提供
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BARRICADE TAPE台北限量系列襪子，約2,900元。圖／Off-Whi...
BARRICADE TAPE台北限量系列襪子，約2,900元。圖／Off-White提供
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BARRICADE TAPE台北限量系列 iPhone X 手機殼，約2,900...
BARRICADE TAPE台北限量系列 iPhone X 手機殼，約2,900元。圖／Off-White提供
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獨家限定商品除了有印刷的紅白條紋圖案、Off-White/Virgil Ablo...
獨家限定商品除了有印刷的紅白條紋圖案、Off-White/Virgil Abloh和BARRICADE TAPE等字樣外，還加上了「TAIPEI」字體。圖／Off-White提供
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BARRICADE TAPE系列形象照，也特別以台北常見的天際線為背景，反映出在...
BARRICADE TAPE系列形象照，也特別以台北常見的天際線為背景，反映出在地特色。圖／Off-White提供
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BARRICADE TAPE台北限量系列連帽T恤，約23,900元。圖／Off-...
BARRICADE TAPE台北限量系列連帽T恤，約23,900元。圖／Off-White提供
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