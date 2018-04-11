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感受季節的新生 擬真植栽成家居佈置新寵兒

2018-04-11 09:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

多肉植物近年來掀起熱潮，綠意化、打造鬧中取靜的居家空間，成了忙碌現代人輕鬆一下的生活新風尚。美式家居品牌Crate&Barrel 今年春夏推出多款擬真植栽，只需要在陽光灑落的窗邊擺上擬真綠意盆景，手塑陶土花器，便能感受到季節的新生。

Crate&Barrel今年還特別打造了一輛「春詠甦活品牌形象概念車」，將綠意棲息的愜意居家室內場景轉移至行動貨櫃車上，4月14日將於VOGUE風格野餐日率先於台北美堤河濱公園露面，而後每周末則將分別於台北和台中駐點開放供消費者親身感受體驗，希望能為消費者的生活帶來更多佈置靈感與啟發，並設計有互動遊戲，只要完成活動指令即可獲得品牌特製帆布提袋等禮物。

Crate&Barrel 建議，在目前4月初春時節，可選擇將春天的繁花盎綠化作各式擬真盆景插枝或烙印在餐皿織品上的家居飾品，打造出宛若溫室般寧靜又具活力生氣的空間。

接著當時序進入夏季，蔚藍的大洋則是季節的代表色，建議可以愜意海邊度假生活為靈感，利用深淺水藍色調或清透質感的餐飲娛樂用具和家飾品，營造出季節輕快活力的空間氛圍。

Crate&Barrel 並自即日起舉行新品上市優惠，活動至5月16日，免費加入會員可享新品九折與戶外家具85折，線上門市則於活動期間不限金額消費，即有機會獲得3000元線上門市購物金。

Glass玻璃吊掛花盆。 Crate&Barrel /提供
Glass玻璃吊掛花盆。 Crate&Barrel /提供
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感受季節的新生，擬真植栽成家居佈置新寵兒。 Crate&Barrel/提供
感受季節的新生，擬真植栽成家居佈置新寵兒。 Crate&Barrel/提供
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Crate&Barrel今年特別打造了一輛「春詠甦活品牌形象概念車」，將綠意棲息...
Crate&Barrel今年特別打造了一輛「春詠甦活品牌形象概念車」，將綠意棲息的愜意居家室內場景轉移至行動貨櫃車上。 Crate&Barrel /提供
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Margo 刺繡檯布。 Crate&Barrel /提供
Margo 刺繡檯布。 Crate&Barrel /提供
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多肉植物野餐

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