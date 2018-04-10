行動音裝置 貼不貼身都輕巧

2018-04-10 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



Bose推出無線頸環設計SoundWear Companion揚聲器。 圖／Bose提供 分享 facebook

春暖花開，正是最佳出遊時機，音樂則是不可或缺的存在。這時候各種不同穿戴方式的美聲耳機、輕巧好攜帶的揚聲器，就是你的最佳隨身配備。

Bose推出一款看起來像耳機的揚聲器SoundWear Companion，乍看像肩頸按摩器一樣的獨特無線頸環設計，僅有約250克的輕巧重量，採用觸感柔軟的矽膠材質外層，能貼合肩膀，讓使用者舒適自在的聽音樂、接打電話，還能啟動Siri等個人語音助理，是兼具耳機方便攜帶特性與揚聲器大聲量聆聽體驗的創新設計。

為了能在小巧的體積中傳遞出深沉飽滿音效，SoundWear Companion將數位訊號處理技術與兩個全新訂製的向上發聲單體相結合，並配備兩個28公分長的音頻導波管，透過各式技術的相輔相成，將聲音精確的導向使用者耳朵，讓人在影響周圍環境最小的情況下，最大化享受音樂。此外，還擁有IPX4防水等級，具備最長12小時的聆聽體驗。

如果想要在交通途中獨享音樂，SENNHEISER新推出的CX 6.00BT藍牙入耳式耳機，14克的超輕巧重量搭配繞頸式設計，可以靈巧活動又不怕耳機亂動。可同時支援兩個裝置、三方通話，聯絡揪團出遊更快速便利。

Snuggly Rascals頭套式趣味造型耳機，建議售價890元。共有11種不同可愛動物造型。 圖／韋克提供 分享 facebook

若講到「潮」，那就不能不提到Beats，已經推出一陣子的Solo 3 Wireless頭戴式耳機，持續推出不同色彩，最新推出的金銀色款，更是走到哪都是矚目焦點。兼容iOS與Android 設備，具有Class 1藍牙技術，讓連接更穩定，移動更自由，耳機的機身線條俐落，頭戴式軟墊耳罩則可按個人需要調整。內建高效能Apple W1晶片，耳機的電池使用時間可長達 40小時。另外，Beats Pill+便攜式藍牙無線喇叭，因應戶外風格，近期也推出Neighborhood清新新色系列。

英國品牌Snuggly Rascals專為三歲以上孩童設計，造型可愛，又能舒適穿戴在頭上的頭套式耳機，為了保護聽力，音量最大只有85分貝，扁平式的服貼耳機設計更不會造成不適感或是佩戴負擔。