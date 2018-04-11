春天「飾」角 小蜜蜂飛進女人心

2018-04-11 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



Pandora的蜂靡我心系列飾品以蜜蜂和蜂窩為主要設計元素。 圖／Pandora提供 分享 facebook 春天到，除了女性化的粉紅櫻花和翩翩蝴蝶，今年最受歡迎的角色莫過於蜜蜂了。深受女性消費者喜愛的北歐品牌Pandora、甫進軍台灣的英國品牌Olivia Burton，以及奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）都有不同設計的小蜜蜂，呈現個性化又俏皮的春天風情。

Pandora Shine 鏤空蜂巢戒指，2,980元。 圖／Pandora提供 分享 facebook

Pandora Shine 蜜蜂愛心不對稱耳環，1,980元。 圖／Pandora提供 分享 facebook

Pandora推出蜂靡我心系列飾品以蜜蜂和蜂窩為主要設計元素，（左起）鏤空蜂巢鋯石寬版戒指，6,380元；鏤空金色蜂巢琺瑯串飾，1,980元；女王蜂愛心鋯石吊飾，2,180元。 圖／Pandora提供 分享 facebook

Pandora今年首度推出在925純銀鍍上黃k金色澤的全新Shine系列，散放亮麗的金色光芒，其中Bee Mine蜂靡我心系列以小蜜蜂和幾何造型蜂巢等為設計元素，讓金黃色顯得年輕有個性，尤其蜜蜂造型短小、身軀圓潤，相當討喜。該系列並透過蜜蜂比喻現代女性擁有將生命中的挑戰轉化成人生甜蜜滋養的能力，是女性正能量的展現。

施華洛世奇Lisabel 項鍊，4,990元。 圖／施華洛世奇提供 分享 facebook

施華洛世奇Lisabel戒指，7,990元。 圖／施華洛世奇提供 分享 facebook

施華洛世奇的蜜蜂造型鍊墜與戒指，則於玫瑰金色上鑲嵌璀璨的白色與黑色水晶，是春季主題繁花盛放的花園中不可或缺的俏皮角色。

一直以復古英式花園為經典圖案的新進品牌Olivia Burton，蜜蜂自然是主要角色之一。一樣是純銀材質，Olivia Burton在雕刻的立體蜜蜂上鍍上具有復古韻味的玫瑰金色，蜜蜂造型樸拙可愛，雕飾圓滾滾的身體和頭部，身長的翅膀亦雕飾紋路，低調中有細節，是比較文青風格的設計，易於日常搭配。

小蜜蜂開口戒指，1,590元。 圖／Olivia Burton提供 分享 facebook