頤宮獲米其林3星就靠這一味

2018-04-10 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



火焰片皮鴨是剛獲得米其林3星的君品酒店「頤宮」中餐廳的招牌菜之一，皮酥脆、鴨肉鮮嫩多汁，色香味兼具。

挑選自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，這種尺寸的鴨子，油脂豐富帶有鴨油香氣，肉質口感最適合做片皮鴨。

火焰片皮鴨的重頭戲是燒臘師傅將片皮鴨推至客人桌邊服務時，鴨子不像傳統烤鴨橫擺在盤中，而是直挺挺叉在鐵架上，由廚師將君度橙酒沿著鴨身緩緩淋下後，燃起火焰，再將鴨皮包進荷葉餅內。

一口咬下鴨皮薄脆香、包裹於內的蘿蔓萵苣解油膩，加上畫龍點睛的桂花醬，吸引饕客前來。