丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



丹麥雨鞋品牌ILSE JACOBSEN在台北信義新天地新光三越A4館3樓設櫃，正式開幕時品牌創始人Ilse Jacobson（依爾希・亞可布森）也親臨台灣，帶來北歐美學的雨鞋、雨衣及羽絨衣等時尚單品。

由Weng Collection引進的ILSE JACOBSEN成立於1993年的丹麥北部海岸小鎮HORNBÆK，目前共有花藝、餐廳、家居服飾、雨具用品等系列，預計在2018年秋冬推出雪地可穿的防滑機能靴款，自引進台灣以來，極為輕薄、抗菌防黴的雨衣銷售量直線飆升、不斷跨海增訂，尤其以淺藍色系最受歡迎，價格落在6千至1萬出頭之間；而鎮上的小海港與沙丘的景象，也成為Ilse Jacobson對於新品的靈感發想，質樸自然、講究機能之外，也有色彩更為多變的選擇。