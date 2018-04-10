丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神
丹麥雨鞋品牌ILSE JACOBSEN在台北信義新天地新光三越A4館3樓設櫃，正式開幕時品牌創始人Ilse Jacobson（依爾希・亞可布森）也親臨台灣，帶來北歐美學的雨鞋、雨衣及羽絨衣等時尚單品。
由Weng Collection引進的ILSE JACOBSEN成立於1993年的丹麥北部海岸小鎮HORNBÆK，目前共有花藝、餐廳、家居服飾、雨具用品等系列，預計在2018年秋冬推出雪地可穿的防滑機能靴款，自引進台灣以來，極為輕薄、抗菌防黴的雨衣銷售量直線飆升、不斷跨海增訂，尤其以淺藍色系最受歡迎，價格落在6千至1萬出頭之間；而鎮上的小海港與沙丘的景象，也成為Ilse Jacobson對於新品的靈感發想，質樸自然、講究機能之外，也有色彩更為多變的選擇。
品牌經典單品雨靴由天然橡膠打造，除了防水設計、保暖舒適內裏等特色，鞋底採用eva的輕量材質，是ILSE JACOBSEN的極大特色，相對輕鬆穿脫，也不增加步行時的負重感，今年春夏引進輕量牛津鞋及高筒運動鞋，也以輕巧透氣取勝，是日常休閒鞋款。美國品牌CK CALVIN KLEIN也在近期於高雄漢神百貨B1開設耳目一新的全新概念店，運用鮮豔色彩和人形立牌來展現趣味的空間層次，沙發運用丹麥紡織品Kvadrat和CALVIN KLEIN首席創意總監Raf Simons聯手推出的布料，結合荷蘭家具設計師及建築師Gerrit Thomas Rietveld所設計的Utrecht沙發，為南台灣消費者打造時髦的購物空間。
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