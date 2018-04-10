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海瑞溫斯頓香港新店開幕，凱特哈德森「好孕」相挺

2018-04-10 19:02聯合報 記者陳若齡╱即時報導

看好大中華市場消費實力，繼上海、台北之後，海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）於香港中環核心位置的文華東方酒店開出第二家專門店，逾65坪空間陳設宛如鑽石般有看頭，慶祝開幕除了獻上首度到港展出的Legacy系列頂級珠寶，還特別請來才剛於IG宣布懷第三胎的好萊塢巨星凱特哈德森（Kate Hudson），鍾愛珠寶的凱特以金色短髮及一襲黑色蕾絲洋裝亮相，配戴品牌專為巨星打造的Secret系列鑽飾，「孕」氣逼人！

不受中國傳統孕婦不宜拿剪刀的忌諱，凱特哈德森專程來到香港，與海瑞溫斯頓全球銷售副總裁Fadi Ghalayini(右起)及亞洲區域(日本除外)董事總經理Jennifer Liu，一同為海瑞溫斯頓新店開幕剪綵，在主持人訪問下，她坦言自己是珠寶迷，心情不好的時候尤其愛戴珠寶，打扮美麗讓自己開心，外出旅行時她也會戴珠寶，但卻不需要打包這些珠寶，因為全都戴在身上！或許是因為已是第三胎，凱特顯得輕鬆自在，蕾絲洋裝酥胸半露，還不忘秀出戴在背後的別緻項鍊設計，但至少還記得剪綵後舉杯她只能喝水。

過去海瑞溫斯頓曾有一個大城市只開一間店的不成文傳統，但近年隨大中華市場消費蓬勃，陸續開設第二家店，文華東方酒店品牌專門店便是繼半島酒店的嶄新店面，約65坪空間規劃不同主題陳列區，從一進門就能看到彰顯品牌「鑽石之王」美譽的頂級稀世美鑽，另還有為巨星打造的珠寶、婚嫁珠寶、高級珠寶腕表，以及藏有鎮店之寶─重達94.99克拉緬甸藍寶石的珍稀寶石區。整間店以雅致柔和的灰褐色與淺灰色調為主，配上頂級訂製水晶吊燈及手工織成的絲質牆面，奢華大器。

為了新店開幕還特別引進10件從海瑞溫斯頓的珍藏設計稿和經典標誌性圖案汲取靈感的Legacy系列珠寶，該系列皆選用成色D、淨度完美無暇鑽石。

凱特哈德森「好孕」相挺海瑞溫斯頓香港新店開幕活動，透露自己心情不好時愛戴珠寶轉換...
凱特哈德森「好孕」相挺海瑞溫斯頓香港新店開幕活動，透露自己心情不好時愛戴珠寶轉換心情。圖／記者陳若齡攝影
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海瑞溫斯頓位於香港的第二家品牌專門店正式開幕，位於香港文華東方酒店對外的顯著門面...
海瑞溫斯頓位於香港的第二家品牌專門店正式開幕，位於香港文華東方酒店對外的顯著門面。圖／HARRY WINSTON提供
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Legacy系列花式切工鑽石項鍊 。圖／HARRY WINSTON提供
Legacy系列花式切工鑽石項鍊 。圖／HARRY WINSTON提供
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海瑞溫斯頓香港第二間專門店開幕，約65坪空間分有四個主題陳列區並有隱密的貴賓室，...
海瑞溫斯頓香港第二間專門店開幕，約65坪空間分有四個主題陳列區並有隱密的貴賓室，此為高級鐘表區。圖／HARRY WINSTON提供
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海瑞溫斯頓ULTIMATE EMERALD SIGNATURE高級珠寶腕表，42...
海瑞溫斯頓ULTIMATE EMERALD SIGNATURE高級珠寶腕表，425.1萬元。圖／HARRY WINSTON提供
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Legacy系列花式切工鑽石耳環。圖／HARRY WINSTON提供
Legacy系列花式切工鑽石耳環。圖／HARRY WINSTON提供
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綺隱Secret Wonder彩色寶石鑽石耳環，鉑金鑲嵌18顆圓形明亮式切工藍寶...
綺隱Secret Wonder彩色寶石鑽石耳環，鉑金鑲嵌18顆圓形明亮式切工藍寶石重約0.84克拉、8顆水滴型海水藍寶重約0.45克拉，以及483顆馬眼型、水滴型與圓形明亮式切工鑽石重約7.43克拉。圖／HARRY WINSTON提供
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海瑞溫斯頓香港第二間專門店開幕，約65坪空間分有四個主題陳列區並有隱密的貴賓室，...
海瑞溫斯頓香港第二間專門店開幕，約65坪空間分有四個主題陳列區並有隱密的貴賓室，此為一進門的「鑽石之王」區展示品牌引以為傲的頂級鑽石。圖／HARRY WINSTON提供
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海瑞溫斯頓全球銷售副總裁Fadi Ghalayini(右起)、好萊塢女星凱特哈德...
海瑞溫斯頓全球銷售副總裁Fadi Ghalayini(右起)、好萊塢女星凱特哈德森及亞洲區域(日本除外)董事總經理Jennifer Liu一同為海瑞溫斯頓香港文華東方酒店專門店開幕剪綵。圖／記者陳若齡攝影
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海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環。圖／HARRY W...
海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環。圖／HARRY WINSTON提供
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凱特哈德森專程出席海瑞溫斯頓香港新店開幕活動，不忘秀出背後的珠寶項鍊細節。圖／記...
凱特哈德森專程出席海瑞溫斯頓香港新店開幕活動，不忘秀出背後的珠寶項鍊細節。圖／記者陳若齡攝影
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海瑞溫斯頓綺隱Secret Combination系列戒指，鉑金鑲嵌重約5.05...
海瑞溫斯頓綺隱Secret Combination系列戒指，鉑金鑲嵌重約5.05克拉的方形祖母綠型切工鑽石主石，周圍鑲嵌42顆圓形明亮式及方形祖母綠型切工鑽石，總重約9.81克拉。圖／HARRY WINSTON提供
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凱特哈德森「好孕」相挺海瑞溫斯頓香港新店開幕活動，透露自己心情不好時愛戴珠寶轉換...
凱特哈德森「好孕」相挺海瑞溫斯頓香港新店開幕活動，透露自己心情不好時愛戴珠寶轉換心情。圖／記者陳若齡攝影
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海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster鑽石手鍊，鉑金鑲嵌134顆水滴型、馬眼...
海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster鑽石手鍊，鉑金鑲嵌134顆水滴型、馬眼型與圓形明亮式切工鑽石總重約34.38克拉，另有一顆祖母綠寶石鑲嵌於手鍊內部。圖／HARRY WINSTON提供
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海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster鑽石項鍊，鉑金鑲嵌530顆馬眼型、水滴...
海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster鑽石項鍊，鉑金鑲嵌530顆馬眼型、水滴型與圓形明亮式切工鑽石，總重約81.85克拉，可做長項鍊、三排式項鍊或後戴式墜飾配戴。圖／HARRY WINSTON提供
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