海瑞溫斯頓香港新店開幕，凱特哈德森「好孕」相挺

2018-04-10 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



看好大中華市場消費實力，繼上海、台北之後，海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）於香港中環核心位置的文華東方酒店開出第二家專門店，逾65坪空間陳設宛如鑽石般有看頭，慶祝開幕除了獻上首度到港展出的Legacy系列頂級珠寶，還特別請來才剛於IG宣布懷第三胎的好萊塢巨星凱特哈德森（Kate Hudson），鍾愛珠寶的凱特以金色短髮及一襲黑色蕾絲洋裝亮相，配戴品牌專為巨星打造的Secret系列鑽飾，「孕」氣逼人！

不受中國傳統孕婦不宜拿剪刀的忌諱，凱特哈德森專程來到香港，與海瑞溫斯頓全球銷售副總裁Fadi Ghalayini(右起)及亞洲區域(日本除外)董事總經理Jennifer Liu，一同為海瑞溫斯頓新店開幕剪綵，在主持人訪問下，她坦言自己是珠寶迷，心情不好的時候尤其愛戴珠寶，打扮美麗讓自己開心，外出旅行時她也會戴珠寶，但卻不需要打包這些珠寶，因為全都戴在身上！或許是因為已是第三胎，凱特顯得輕鬆自在，蕾絲洋裝酥胸半露，還不忘秀出戴在背後的別緻項鍊設計，但至少還記得剪綵後舉杯她只能喝水。

過去海瑞溫斯頓曾有一個大城市只開一間店的不成文傳統，但近年隨大中華市場消費蓬勃，陸續開設第二家店，文華東方酒店品牌專門店便是繼半島酒店的嶄新店面，約65坪空間規劃不同主題陳列區，從一進門就能看到彰顯品牌「鑽石之王」美譽的頂級稀世美鑽，另還有為巨星打造的珠寶、婚嫁珠寶、高級珠寶腕表，以及藏有鎮店之寶─重達94.99克拉緬甸藍寶石的珍稀寶石區。整間店以雅致柔和的灰褐色與淺灰色調為主，配上頂級訂製水晶吊燈及手工織成的絲質牆面，奢華大器。