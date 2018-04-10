拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



你家是不是也有棄之可惜，卻又用不上的舊鍋？康寧餐具在母親節檔期推出「舊換新把愛傳出去」舊鍋重生召募活動，只要在4/12~5/14期間內持家中任一舊鍋，清洗乾淨後交至康寧專櫃，即可以超低價換購指定明星商品，舊鍋不限品牌、材質、大小皆可換，回收的舊鍋整理後，將與花仙子企業提供價值20萬的全新康寧餐盤，全數捐贈社團法人世界和平會。

康寧餐具過去也曾推出舊鍋換購鍋具、餐盤活動，一個檔期可以回收近百個舊鍋，經整理後堪用的鍋具捐贈近50-60個。業者今年活動相較以往，優惠更大，一是可換購的品項較之前多出兩倍以上，涵蓋健康餐盤、時尚康寧鍋、晶亮透明鍋、瑞仕鑽石鍋，以及實用廚房小物等5大類換購品項；二是換購折扣或優惠比之前更大，如康寧經典透明鍋具系列指定鍋品以買一送一愛心換購。

以明星康寧鍋產品為例，莊園物語系列康寧鍋，任選2鍋55折或買一送一愛心換購；擁有全球唯一鑽石專利技術的「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」也推出3款超值價格愛心換購，並加送百麗矽膠鍋鏟、茶樹莊園洗碗精、金霹靂雙效菜瓜布，例如方形煎鍋20CM組合原價13,695元、愛心換購價6,580元，瑞仕鑽石鍋圓形帶蓋煎鍋26CM送瑞仕鑽石鍋圓形煎盤20CM，組合原價26,260元、愛心換購價13,200元。