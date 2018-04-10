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百貨春夏買氣關鍵字「底妝」 這些只有在母親節才有

2018-04-10 18:42聯合報 記者江佩君╱即時報導

百貨母親節是消費者以優惠組合價買到春夏新品、為日常必備的美妝品補貨的好時機。今年百貨母親節從預購開始就開紅盤，平均有1成以上成長，百貨業者指出，「底妝」產品是春夏大勢，不少品牌有推出底妝新品，就可以帶來新來客，像是Bobbi Brown、SUQQU、LANCÔME蘭蔻等品牌在底妝新品的帶動下，都是表現亮眼的品牌。

在母親節這種廝殺激烈的美妝大檔，為了吸引消費者目光與出手的欲望，品牌自然也卯足全力推出只有在母親節才有的限定商品、優惠組合與服務。

SUQQU首次推出「加大限定」商品，針對今年母親節特別推出「SUQQU水感高效防護菁華限定加大版」，SPF50 PA++++的高係數防曬力，主打輕盈的質地與創造出的光澤美肌感，降低肌膚負擔。

蘭蔻防曬系列新品「超輕盈 UV 提亮素顏霜」，3 月上市至今成為新客靠櫃率最佳的單品，母親節期間推出「超輕盈防護主打組」，只要購買超輕盈UV系列任一產品，即可加贈只在母親節檔期出現的「蜂蜜卸妝潔顏油」與「菁萃亮妍能量泡泡精露」體驗瓶。即將於四月上市的全新「絕對完美水唇釉」，韓星秀智主打色「經典玫瑰紅#142」，在母親節推出任選兩支色號就送明星保養組與時尚紅唇化妝包的限量組合。

Bobbi Brown底妝強勢新品「持久無痕輕感粉底SPF15 PA++」，在母親節也推出極具吸引力的包裝，凡購買「全新持久無痕輕感粉底」與「專業無瑕底妝刷」，即贈限量BB帆布托特包。另外，此次推出不論是粉底液、氣墊、遮瑕、蜜粉等底妝組合，價格皆是3,000元以下入手價，可預期吸引更多年輕客群與新來客。

客製化服務近來頗受歡迎。嬌蘭在母親節期間推出「紅寶之吻高訂唇膏」及「Mon Guerlain我的印記香氛」限定刻字服務，限時限點推出。在指定活定期間購入紅寶之吻高訂唇膏、我的印記香氛就送專屬刻字服務。

Bobbi Brown持久完美底妝組，3,500元。圖／Bobbi Brown提...
Bobbi Brown持久完美底妝組，3,500元。圖／Bobbi Brown提供
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嬌蘭在母親節期間推出「Mon Guerlain我的印記香氛」限定刻字服務。圖／嬌...
嬌蘭在母親節期間推出「Mon Guerlain我的印記香氛」限定刻字服務。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭在母親節期間推出「紅寶之吻高訂唇膏」限定刻字服務。圖／嬌蘭提供
嬌蘭在母親節期間推出「紅寶之吻高訂唇膏」限定刻字服務。圖／嬌蘭提供
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LANCÔME蘭蔻「超完美亮澤水唇釉組」，2,300元。圖／蘭蔻提供
LANCÔME蘭蔻「超完美亮澤水唇釉組」，2,300元。圖／蘭蔻提供
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LANCÔME蘭蔻「超輕盈防護主打組」，1,950元。圖／蘭蔻提供
LANCÔME蘭蔻「超輕盈防護主打組」，1,950元。圖／蘭蔻提供
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SUQQU水感高效防護菁華，2018母親節檔期數量限定，50g SPF50 PA...
SUQQU水感高效防護菁華，2018母親節檔期數量限定，50g SPF50 PA++++ ，2,950元。圖／SUQQU提供
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母親節蘭蔻防曬

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