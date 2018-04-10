國美館島嶼凝視特展 回顧中美斷交、經濟起飛時代

2018-04-10 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由國立臺灣美術館主辦的「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」特展，即日起在國美館展出，展覽透過不同背景的攝影家作品交織出歷史脈絡，重現台灣退出聯合國、中美斷交、經濟起飛、解除戒嚴、總統直選、亞洲金融風暴等重大事件，參觀者透過觀展，得以回顧當時的社會及歷史風貌。

今天展覽記者會中，由國美館蕭宗煌館長擔綱主持，策展人張照堂、沈昭良，以及參展攝影藝術家林國彰、謝三泰、劉振祥、張詠捷、潘小俠等人皆出席。

國美館表示，「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」特展是文化部今年「重建臺灣藝術史計畫」的重點展覽之一，蒐研1970年代至1990年代三十年間的臺灣珍貴攝影作品，再現該段時期台灣土地與人民的歷史記憶。

該展邀請11名攝影家參展，每人選定一個主題，以小型個展為概念，各自呼應策展主題「回望」，以鏡頭演繹台灣歷史，進而集結為一個完整的展覽，完整呈現1970至1990年代間的台灣。

展出內容包括陳傳興〈蘆洲〉、張照堂〈歲月之旅〉、阮義忠〈失落的優雅〉、林柏樑〈餘溫〉、林國彰〈客遇1995〉、謝春德〈家園〉、謝三泰〈澎湖印記〉、何經泰〈都市底層〉、劉振祥〈民主風景〉、張詠捷〈泰雅紋紋面長老〉以及潘小俠〈蘭嶼記事〉等。

策展人張照堂說，台灣的紀實攝影發展至今有100多年，可依年份區分為四個時代，包括戰後、60年代、70-90年代以及2000年後，每個年代選擇的題材以及對鏡頭的運用等都有不同。其中70到90年代，許多攝影藝術家同時任職於媒體出版行業，對社會議題的關注性較強。