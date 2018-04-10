香水系蛋撻來襲 肯德基推新口味「香頌柑橘蛋撻」

2018-04-10 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



深受民眾喜愛的肯德基蛋撻再升級，這次運用法式甜點概念，以柑橘和檸檬的酸甜特性製造層次，感推出「香頌柑橘蛋撻」，內餡有濃郁的柑橘卡士達與熟成的蜜漬柑橘果丁，營造出有如香水的前、中、後味。另外，為慶祝即將到來的母親佳節，「香頌柑橘蛋撻」也換上了全新的夢幻禮盒，即日起至5月21日全台上市。