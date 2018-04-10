領先亞洲！ 家樂福在台導入「自助結帳機台」

2018-04-10 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



零售業正吹起一股無人商店熱潮！繼先前7-ELEVEN在統一超商總部大樓測試無人商店「X-STORE」後，量販業者也宣布跟進，家樂福選在台北天母店正式啟用「自助結帳機台」，讓少量購物的客人能有效縮減排隊結帳時間，業者同時表示，台灣也是除歐洲地區分店以外，亞洲首個引進這套智慧結帳系統的國家。

家樂福近來積極布局智慧科技賣場，除能提供消費者更便利的購物體驗，在賣場人力上也能做更有效率的應用。目前像是在桃園八德、平鎮店就導入無人試衣鏡、化妝魔鏡等科技服務，即日起又在天母店推出「自助結帳機台」。

業者表示，家樂福的自助結帳機台在德、法等國行之有年，去年底正式運抵台灣測試，每台造價近百萬，初期選在天母店測試，總共設置4台，介面文字有中、英及日文，在進入每段結帳程序前，都會以語音提示操作，並提供現金、信用卡及部分行動支付等結帳方式。