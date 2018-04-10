百貨美食新鮮貨 限定櫻花漢堡「粉」夢幻
選在母親節消費旺季前夕，百貨再添美食生力軍。板橋大遠百美食添新戰力，引進獲2018「Diamond Plus Precious百味美牛」美食評鑑認證唯一漢堡餐廳「Selfish Burger喀漢堡」，以及來自捷克媽媽的手工蜂蜜蛋糕「布拉格的調色盤」。
「Selfish Burger喀漢堡」選用美國進口特選(USDA Choice)牛排等級漢堡肉，主打每日店內現絞現做，搭配台農66號地瓜法式漢堡麵包，結合肉香與鮮甜。並於4月27日起母親節檔期推出限定「櫻花漢堡」，採用美國Choice等級的牛排原塊，內層搭配京都水菜、蘋果片、紫高麗，再淋上火龍果及櫻花製成的粉紅醬。
另外還引進「布拉格的調色盤」，來自捷克媽媽手工蜂蜜蛋糕，透過捷克最傳統的蜂蜜蛋糕「medovnik」，樸實的外表，卻有如媽媽家常手作的純真感動，帶來與眾不同的歐式風格。
一年一度的泰國新年潑水節熱鬧展開，泰菜料理餐廳微風廣場香茅廚即日起到22日，特別推出「泰國潑水節浴佛祈福饗宴」，以全新菜式宴饗饕客外，特別在餐廳內舉辦傳統泰國浴佛活動，體驗在當地傳統潑水節祈福儀式。
據點位於台北東區與信義區的香茅廚新菜包括，宮廷三色米線、泰式紅咖哩鰻魚、泰北鄉村牛尾鍋等三道浴佛饗宴新料理。 宮廷三色米線，特別選用泰國的米線，有長壽的意義也是泰國新年必吃的麵食，料理中加入香蘭葉與時下正夯的蝶豆花元素。泰式紅咖哩鰻魚，以鰻魚作為主角，用上傳統手敲搗製的紅咖哩，透過煸炒方式加入椰糖與椰奶來燒煮，泰國潑水節家戶桌上也多半有著此道料理。 泰北鄉村牛尾鍋，此料理是泰菜的傳統湯品，特選牛大骨加入多種蔬菜、香茅、南薑熬煮，並佐上魚露、檸檬汁提味。
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