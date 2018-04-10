百貨美食新鮮貨 限定櫻花漢堡「粉」夢幻

2018-04-10 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



選在母親節消費旺季前夕，百貨再添美食生力軍。板橋大遠百美食添新戰力，引進獲2018「Diamond Plus Precious百味美牛」美食評鑑認證唯一漢堡餐廳「Selfish Burger喀漢堡」，以及來自捷克媽媽的手工蜂蜜蛋糕「布拉格的調色盤」。

「Selfish Burger喀漢堡」選用美國進口特選(USDA Choice)牛排等級漢堡肉，主打每日店內現絞現做，搭配台農66號地瓜法式漢堡麵包，結合肉香與鮮甜。並於4月27日起母親節檔期推出限定「櫻花漢堡」，採用美國Choice等級的牛排原塊，內層搭配京都水菜、蘋果片、紫高麗，再淋上火龍果及櫻花製成的粉紅醬。

另外還引進「布拉格的調色盤」，來自捷克媽媽手工蜂蜜蛋糕，透過捷克最傳統的蜂蜜蛋糕「medovnik」，樸實的外表，卻有如媽媽家常手作的純真感動，帶來與眾不同的歐式風格。

一年一度的泰國新年潑水節熱鬧展開，泰菜料理餐廳微風廣場香茅廚即日起到22日，特別推出「泰國潑水節浴佛祈福饗宴」，以全新菜式宴饗饕客外，特別在餐廳內舉辦傳統泰國浴佛活動，體驗在當地傳統潑水節祈福儀式。