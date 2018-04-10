母親節預購成長15% 板橋大遠百首四日最低42折

2018-04-10 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在連假五天假期業績成長8%、以及母親節預購成長15%的激勵下，板橋大遠百持續看好消費者購物力道，從4月12日至4月25日推出美麗購物節，VIP WEEK期間(4月12日至4月18日)回饋率達17.6%。 板橋大遠百4/14限定，ESTEE LAUDER蜜鎖年輕發燒組價值5,233元，61折優惠價3,200元，限量15組。圖／遠百提供 分享 facebook

VIP WEEK全館百貨服飾、名品累計滿5,000送500，國際精品單筆滿10,000送800，數位3C單筆滿10,000送500，3F-8F男、女、童裝、內睡衣當日單筆滿8,000加送300。另獨家加碼，刷遠東商銀及花旗銀行信用卡單筆滿50,000再加送1,000。美麗購物節期間4月12日至4月25日化妝品、內睡衣單筆滿3,000送300，化妝品單筆滿8,000再加送200，聯合13大銀行回饋，刷滿5,000送100。