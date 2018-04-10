母親節預購成長15% 板橋大遠百首四日最低42折
在連假五天假期業績成長8%、以及母親節預購成長15%的激勵下，板橋大遠百持續看好消費者購物力道，從4月12日至4月25日推出美麗購物節，VIP WEEK期間(4月12日至4月18日)回饋率達17.6%。
VIP WEEK全館百貨服飾、名品累計滿5,000送500，國際精品單筆滿10,000送800，數位3C單筆滿10,000送500，3F-8F男、女、童裝、內睡衣當日單筆滿8,000加送300。另獨家加碼，刷遠東商銀及花旗銀行信用卡單筆滿50,000再加送1,000。美麗購物節期間4月12日至4月25日化妝品、內睡衣單筆滿3,000送300，化妝品單筆滿8,000再加送200，聯合13大銀行回饋，刷滿5,000送100。
在美妝部分，板橋大遠百今年不但提高化妝品獨家組合數量，整體特惠組備貨也增加一倍，折扣最低來到42折。首四日熱門推薦商品，像是4月14日ESTEE LAUDER蜜鎖年輕發燒組價值5,233元，優惠價3,200元，限量15組。最划算的SHISEIDO東京櫃經典百優組價值5,539元，卡友價2,340元，相當於42折，限量60組。LANCOME緊緻大眼修護組價值7,535元，優惠價4,750元，限量15組。植村秀精萃輕透潔顏組價值7,483元，卡友價4,554元限量30組。GUERLAIN超人氣皇家蜂王乳平衡油組價值6,951元，優惠價3,450元，限量30組。
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