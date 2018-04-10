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台灣人一年喝10億杯手搖茶飲！超商找聯名拚客製化

2018-04-10 14:17中央社 台北10日電

台灣人一年要喝掉10億2000萬杯的手搖茶飲，兩大超商業者近年積極搶進調味茶飲市場，有業者與英國知名茶飲品牌合作調味茶，或強調客製化，或將手搖飲的暢銷款複製到門市販售。

全家Lets Café與唐寧茶聯名，推現調果茶，並有3間特色店舖布置，供民眾打卡...
全家Lets Café與唐寧茶聯名，推現調果茶，並有3間特色店舖布置，供民眾打卡拍照。（照片提供/全家便利商店）
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隨著國人飲料偏好改變及飲用咖啡人口增加，現調手搖飲料及現磨咖啡販售據點林立，國內飲料店業者致力開發新品，加上深耕品牌、積極展店，營業額因此逐年攀升。

依經濟部統計處調查，國內飲料店業者105年營業額為491億元，創歷年新高，年增3.9%，且據台灣連鎖暨加盟協會的統計，台灣人一年要喝掉10億2000萬杯的手搖茶。

超商業者嗅到手搖飲市場商機，近年開始搶進茶飲市場，統一超商的CITY CAFE品牌發展旗下咖啡跟現萃茶兩大現煮飲品，全家在Let's Cafe穩固市場需求後，繼咖啡、酷繽沙產品後，與英國唐寧茶（TWININGS）合作，正式宣布進軍茶市場。

全家鮮食部長黃正田就指出，全家瞄準女性對於果茶類、調茶類的產品，攜手唐寧茶以聯名概念推出現調茶飲，作為全家進軍茶飲市場敲門磚。

統一超商也公布數據指出，CITY CAFE品牌每年吸引3.2億人次前來購買，去年平均每位國人到統一超商喝過近14次的CITY CAFE或現萃茶，顯示超商通路已成為國人購買現煮飲品的主要通路之一。

統一超商觀察消費趨勢分析，CITY CAFE不斷升級，去年投入6億元添購最新設備，像是Espresso客製化服務，1個多月以來有140萬人次點購過；全台僅有3家門市販售的氮氣冷萃咖啡，則多吸引25歲左右的年輕女性購買。

針對現萃茶部分，統一超商也說明，針對年輕愛嚐鮮的主力消費客層，觀察到多多綠茶是手搖飲店暢銷款，除簡化門市作業流程外，也因應市場需求推陳出新飲品。

統一超商咖啡全家

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