文創結合台灣農產 推生活美學新產品

2018-04-10 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



料理體驗式電商方興未艾，如何進一步讓服務升級？達人服務平台結合跨國設計團隊、食創公司，發揮群聚合作，把生活美學做另類新詮釋。

文創業者結合台灣農產品推出創意料理，創造新的商業模式。爐菓食創╱提供 分享 facebook 台灣農產品又多又好，如何延續農產品生命，並設立新商業模式，一直是許多文創公司想發展的項目。

過往，把農產品入皂，成功做出口碑的愛蝶草本，今年結合跨國設計團隊跟食創公司，以梅子為發想，推出結合線上節目跟線下私廚的舞梅饕，宣布跨界展演新項目。

舞梅饕找來食創達人爐卡斯，用黃梅爲發想，先設計梅醬，再以梅醬入菜，做出結合中西料理技法的菜單，佐以法國莊園的葡萄酒，10日在安境美學推出私廚服務。

爐卡斯說，用黃梅不用青梅，是因為更符合農產不浪費原則。他設計三菜一湯的料理，從甜點到湯品，以及餐盤擺飾都圍繞梅子的跨境、跨界概念。

提供場地的安境美學，是新型態的設計展演空間，標榜空間即生活，融合許多傢俱跟生活用品，堆疊出生活美學的空間感。

安境美學總監許家豪說，安境展演的是硬體的生活美學，愛蝶展演的則是軟體的生活美學，兩公司策略合作，希望打造出新的商業模式。

上海愛蝶文創公司總監鄭安珀指出，過往以農產品入皂，醞釀許多農業文創的概念跟人才庫，去年登點上海發展，也在找尋新模式，正好跟安境美學在許多理念一致，因此共同合作。

至於不作皂，改推料理，鄭安珀説，愛蝶今年也轉型爲品牌顧問公司，發想創意，串連資源，替好人才，好品牌，創造不一樣的商業模式，食尚廚房這項目已結合至少四個品牌。