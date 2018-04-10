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阿聯酋航空邀旅客遊杜拜 推優惠價15,111元起

2018-04-10 13:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行銷杜拜旅遊，阿聯酋航空即日起推出台北前往杜拜的經濟艙與商務艙優惠票價，邀請台灣旅客隨時造訪杜拜，經濟艙優惠票價自新台幣15,111元（未稅）起，商務艙優惠票價自新台幣82,222元（未稅）起；購票日期自即日起至2018年4月23日止，出發時間則自2018年４月16日至2018年11月30日止。

阿聯酋航空即日期推出商務艙（82,222元未稅）與經濟艙（15,111元未稅）優...
阿聯酋航空即日期推出商務艙（82,222元未稅）與經濟艙（15,111元未稅）優惠票價，旅客可在一年四季漫遊杜拜這座新舊融合的城市。　圖／阿聯酋航空提供
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阿聯酋航空表示，杜拜一年四季都有令人驚豔之處。在一年之始的春天，最適合以來自世界各地不同風味的季節美饌飽足口腹之慾。

旅客可在座落於海中長堤盡頭，杜拜最浪漫的Pierchic餐廳用餐，在水面上品嚐新鮮絕美的海鮮料理，享受被蔚藍環繞的無敵海景；亦可以參加杜拜街頭美食之旅（Walking Food Tour of Dubai），大啖有別於五星級飯店的杜拜當地美食，沿著12月2號街（2nd December Street），旅客可一面漫步街頭，一面探索道地的街頭美味，並感受杜拜當地居民的熱情活力。

杜拜冰雪世界（Ski Dubai）是中東地區第一個全年營運的室內滑雪度假村，是旅客在酷熱夏天最佳的避暑勝地，無論是初學者或進階者，滑雪與單板滑雪的愛好者都可在此找到適合的滑道，還有全球第一座室內黑色滑道供滑雪與單板滑雪高手盡情挑戰極限。

小朋友與家長也可以在世界最大的室內造雪樂園──杜拜飄雪樂園（Dubai Snow Park）觀賞企鵝遊行，與可愛的極地嬌客們合影留念。若您是水底愛好者，絕對不能錯過可以與鯊魚及其他水中動物共舞的杜拜水族館與水底動物園（Dubai Aquarium & Underwater Zoo）。

冬季想要逃離酷寒並回味盛夏，杜拜充滿海島氛圍的沙灘則是旅人必訪之地。沿著秘密小徑，旅客可以在黑色宮殿海灘（Black Palace Beach）盡情戲水，享受不被打擾的斐濟風情，或是拜訪杜拜最著名的海灘之一風箏海灘（Kite Beach），讓自己彷彿置身夏威夷；在這裡，無論大人小孩都能找到自己喜愛的活動，像是風箏衝浪、沙灘排球、沙灘網球等各式球類運動。

不論何時造訪杜拜，杜拜的天際線都令人讚嘆無比！除了世界最高的哈里發塔，絕不能錯過2018年1月最新加入杜拜摩登建築群的「杜拜相框」（Dubai Frame），一覽杜拜的過去現在與未來；北面是杜拜的舊城景觀，南面則是杜拜的現代天際線。勇於挑戰的旅客更可登上連接兩座高塔的透明玻璃橋，將杜拜的萬種風情收於雙足之下，再搭乘水上計程車，沿著杜拜運河探索布料市集、香料市集和黃金市集，飽覽傳統阿拉伯風情。

欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。

杜拜阿聯酋航空

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