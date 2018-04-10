春電展開跑 網購推早鳥優惠

2018-04-10 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



ACER SF315-51Gi5-8250U 15.6吋 FHD筆電特價：2萬6290元。 圖/udn買東西提供 分享 facebook

2018春季電腦展將在4月27日至30日於台北世貿開展，網購業者已搶先開跑春電展早鳥優惠活動，吹響前哨戰，如momo購物網獨家首賣NOKIA新機、PChome24h購物首波針對3C數位APPLE、GARMIN、HP、Transcend、微星等品牌全面下殺1折起，udn買東西預估在展覽期間將會帶動線上業績約可成長20%。

筆電向來是春季電腦展兵家必爭之地，通常優惠較多或是贈品較多，不少消費者會選擇在電腦展消費購買，消費者應根據自身的需求挑選出適合的機型，以螢幕為例，可以根據螢幕大小粗分為3種，15吋以上、15吋以及15吋以下，需輕薄及攜帶方便者，可選15吋以下，如要電競比賽專用，可選購15吋以上，而15吋則是一般大眾都適用的尺寸。

HP 惠普 Pavilion14-bf129TX 14吋筆電-玫瑰金價格：3萬2900元。 圖/momo購物網提供 分享 facebook

從CPU規格選擇來看，Intel Core i3處理器，具備基礎速度及功能，是入門款不錯的選擇，一般建議最好可以選擇i5以上，而Intel Core i5處理器等級的CPU已相當好，若需要最高階的CPU則要挑選Intel Core i7處理器，適合有複雜運算需求的用戶、速度較快。

若是學生可挑選i5或i7搭配大容量加上獨立顯示卡，可符合作報告、打電動等需求;上班族則可挑選輕薄、商用等系列。但最重要的是，消費者購買筆電要注意保固期間與維修據點方面的資訊，方便日後送修流程，才讓使用商品服務能更完整。

udn買東西認為，今年筆記型電腦賣最好的是輕薄/電競系列，品牌分別為ASUS、APPLE、ACER、LENOVO等，目前筆電廠商仍主推輕薄好攜帶為主，其中以ASUS 推出FX503VD 15.6吋 GTX1050 2G獨顯電競筆電及acer推出SF315-51G i5-8250U 15.6吋 FHD筆電，讓窄邊框薄型設計讓觀賞螢幕的體驗更上層樓。

momo購物網則推出「新機搶先購」，與ASUS、HP、acer、AVITA等各家科技大廠合作推出「獨家與限量機種」，今年獨家機種的品項數較去年同期增加約3成。momo購物網除推薦HP 惠普Pavilion 14-bf129TX 14吋筆電玫瑰金，也推出獨家販售NOKIA 8 Sirocco 旗艦新機，將於今日4月10日下午3點開賣。

微星GE73 17.3吋雙碟電競筆電7RD-028TW特價：4萬3900元。 圖/PChome24h購物提供 分享 facebook

momo購物網表示，今年線上春電展推出三大強勢陣容，包括智慧型手機與穿戴裝置「新機搶先購」，如NOKIA 8 Sirocco、NOKIA 7 plus、GARMIN Vivofit 4 健身運動手環、Fitbit IONIC 智能健身手錶等新品；攜手一線品牌大廠推出筆電、桌機「momo獨家與限量機種」；及回應春季旅遊的市場需求，推出相機、行動電源與各式手機周邊等「春遊3C利器」；同時祭出3C商品全面5折起、天天簽到分享搶紅利金、刷卡最高回饋2300等超有感好康，力拼春電展商機。

NOKIA 8 Sirocco5.5吋QHD八核心智慧型手機價格：2萬990元。 圖/momo購物網提供 分享 facebook

PChome24h購物首波則針對3C數位、電玩遊戲攜手APPLE、GARMIN、HP、Transcend、微星等品牌全面下殺1折起，祭出首季持續熱賣的Apple iPhone 7 256G－RED，原價2萬8,500元、特價2萬2,999元;駕車族必備的GARMIN衛星導航，購買指定款就送500現金積點。

春電展的採購重點筆電周邊也率先推出Microsoft、Lenovo、HP、ASUS、ACER五大NB品牌指定商品消費滿15,000元就送1,000現金積點，還有數十款指定商品買就加送品牌好禮，包含買Microsoft Surface Pro送實體鍵盤+office、買GIGABYTE AERO指定系列送Wacom Intuos繪圖板、買ACER新機送康生溫熱揉捏按摩枕等。

ASUS FX503VD 15.6吋GTX1050 2G獨顯 電競筆電特價：2萬6088元。 圖/udn買東西提供 分享 facebook

值得觀察的是，近兩年受到電競熱潮的影響，電競周邊全面稱霸春電展，PChome24h購物目前也推出數十款指定電競筆電買就加碼送價值上千元的好禮多選一，贈品多樣吸睛，包含PLEXTOR 128GB SSD 固態硬碟、Tt eSPORTS電競藍光鍵盤滑鼠組、Tt eSPORTS電競耳機、Razer 曼巴競技版滑鼠、CasePax電競後背包等。