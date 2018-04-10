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日本黑貓宅急便推新服務 行李戰利品幫你直送飯店

2018-04-10 12:29聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

赴日本旅遊搭乘紅眼班機擔心行李寄放問題嗎？或是戰利品「爆買」太多總煩惱提不回飯店嗎？日本黑貓宅急便日前推出方便觀光客的「Hands-Free Travel」服務，提供當日行李暫存，飯店/旅館當日行李配送、觀光資訊諮詢等服務，同時還把內容畫成漫畫，就算不懂日文的人也能透過漫畫瞬間「秒懂」。

日本黑貓宅急便日前推出方便觀光客的「Hands-Free Travel」服務。圖...
日本黑貓宅急便日前推出方便觀光客的「Hands-Free Travel」服務。圖／日本雅瑪多運輸提供
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日本雅瑪多運輸（黑貓宅急便）指出，目前該公司「Hands-Free Travel」據點共遍及16縣超過30處，包括台灣人熟悉的京都、大阪、東京銀座、羽田機場、中部國際機場等，皆有設立專屬櫃台，提供各式各樣的行李托運、寄存服務。

如廣受紅眼航班乘客歡迎的「當日機場至旅館/飯店行李配送」服務，只要當日上午6:00至中午12:30分之間於羽田機場寄送行李，最遲晚間九點前，就能抵達東京都、千葉縣、神奈川縣等位於關東的飯店，再也不用「一下飛機就趕著先到飯店放行李」。

此外，訪日免不了要大買特買，想買個盡興卻又不想大老遠提回飯店， 也能到最近的「Hands-Free Travel」據點寄件，活用黑貓宅急便「原則隔日抵達(偏遠地 區除外)」優勢，直接寄到最後一晚入住的飯店， 走後續行程與打包行李變得更輕鬆。

為讓更多不懂日文的觀光客，也能輕鬆利用「Hands-Free Travel」服務， 黑貓宅急便特別將服務內容簡化成簡單易懂的漫畫，並於官方網站公開，接下來要去日本的民眾，不妨先筆記各據點所在位置，讓日本旅遊更輕鬆寫意。

日本黑貓宅急便「Hand-Free Travel」說明漫畫。圖／日本雅瑪多運輸提...
日本黑貓宅急便「Hand-Free Travel」說明漫畫。圖／日本雅瑪多運輸提供
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