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AR超有視！日本幻視藝術世界巡迴展 5月中前購票7折

2018-04-10 15:48聯合新聞網 有.設計 uDesign

巡迴全球超過300場，顛覆3,000萬雙眼睛。2018 日本Trick Art Museum幻視藝術要來台灣囉！幻視藝術首度與AR擴增實境結合，展出日本42件未曝光之新作，精心規劃七大展覽主題專區將人與畫結合，挑戰您的視覺界線，是今年暑假最Kuso的奇幻旅程，世界巡迴首站，台灣台中！邀您一同來體驗！5月14日前，網路購票享7折優惠，詳情請上udn售票網

日本幻視藝術界翹楚

由榮獲世界和平藝術榮譽獎的日本幻視藝術界翹楚劔重和宗大師創辦的「TOKYO TRICK ART美術館」策畫，臺中市政府指導，台中市電腦公會主辦的「AR 超有視！日本幻視藝術世界巡迴展」將於台中世界貿易中心盛大展出。本次展覽跳脫傳統3D模式，進化到更立體的4D畫作，同時加入AR元素，將藝術與科技完美結合；精選42件創意作品，日本更首度將本國也未展出的新品畫作帶來台灣，邀請你來體驗一場全新的震撼視覺之旅。

巡迴全球超過300場X顛覆3000萬雙眼睛

幻視藝術已受邀於美國、新加坡、韓國、日本等全球超過300個展覽館展出，並超過3,000萬人次參觀，畫作運用了「遠近法」、「陰影法」及「前進與後退色的混搭組合」輔以高超技術的燈光折射，突破了二維視覺的界線，讓參觀者產生虛實合一的心靈震撼；細膩的畫工，連日本都將之視為國寶，今年夏天，你將不用親赴日本，就可以體驗到國寶級大師高超技術的作品!

新增AR擴增實境，人與科技的完美結合！

今年Trick Art結合最新AR擴增實境科技，並首度挑選台灣台中為世界首站展出，經由手機APP，即可將這些生動立體的畫作，即可轉變為一部專屬您的 KUSO影片!! 如何從巨型鯊魚的血盆大口中逃脫？！化身超人的你將如何擊退外星怪物？！栩栩如生的畫作帶您身歷其境，激發你我更多想像；展覽期間適逢暑假，更是增進學子創意、親子快樂互動學習，可全家一同前往、難能可貴的藝術展覽活動。

7大精選展區！就是讓你目不暇給！

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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怪奇江戶屋

配合民俗的農曆鬼月，專門特設的怪奇江戶屋，將原封不動把日本鬼怪帶來台灣，讓你感受夏日由鬼怪帶來的絲絲涼氣。

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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江戶忍者

這裡你將化身為忍者，在榻榻米中與日本忍者諜對諜；或是亂入在忍者的戰鬥中，你逃不出他的手掌心！

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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江戶宿場町時光旅行

江戶時代的宿町就是以前往來的驛站，是想休息一下在茶屋坐坐呢？或是漫步在江戶時代的街頭，只是要小心往來的馬匹！

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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無獸欄動物園

什麼？大猩猩衝出柵欄跑到大樓、怪獸跑到街上，誰能拯救美麗的街道，是你嗎？使勁全力攻擊與掙扎吧！

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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無水の水族館

沒有水，魚也可以呼吸嗎？不用氧氣桶的水中漫步、或是化身為美人魚暢遊海底世界，在這個沒有水的水族館，沒有做不到的事情。

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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名畫錯視

日本票選第一名畫作來台灣啦！栩栩如生的畫作就像是跳出來畫框一樣，如果說他是真的，你相信嗎？

(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
(圖/文 台中市電腦商業同業公會)
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秘境冒險

直接穿梭在電影看到的叢林裡，遇到湍急的河流該怎麼辦？！驚險刺激冒險，那突然被外星人抓走好像也不奇怪呢？

【展覽資訊】

展覽名稱：AR超有視！日本幻視藝術世界巡迴展

展覽日期：2018.06.15-2018.09.09

展覽時間：每日10:00～18:00 (17:30停止售票及入場 )

展覽地點：台中世貿中心 - 台中市西屯區天保街六十號

購票系統：udn售票網

忍者擴增實境

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