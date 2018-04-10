飯店超賣成常態？ 學者：業者降星、為旅客另找投宿處

2018-04-10 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



清明連假一房難求，台中通豪飯店被投訴疑似超賣，導致多名旅客差點無法入住。世新大學觀光系副教授陳墀吉指出，飯店超賣已是業界常態，但觀光局應補強定型化契約，例如規定超賣飯店須為旅客找到可投宿飯店，保障旅客權益

根據「個別旅客訂房定型化契約」，可歸責業者之事由致無法履行訂房契約者，旅客得請求約定房價總金額一倍計算之損害賠償，業者若為故意，旅客可請求三倍賠償。陳墀吉說，「這是不好方法裡的好方法」，雖有所懲處，但畢竟掃了遊客的興，應加強定型化契約，規定超賣飯店幫旅客找到可投宿的同等星級飯店，或星級比較少但退一些錢。

陳墀吉認為，目前定型化契約對旅客仍較弱勢，若最後真的無房可住，應規定飯店除賠償房價一倍或三倍以外，還要賠償旅遊損失，如車錢，這樣才公平。至於超賣是飯店為防止旅客爽約造成的損失，業界行之有年，只要程度不太誇張通常問題不大，但某些飯店屢傳超賣糾紛，陳墀吉呼籲觀光局有所作為，調查「累犯」的超賣比率是否逾越常態，並藉由加強稽核、降等以懲處屢犯的飯店。