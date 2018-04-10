田中達也大師的微型世界 6月22日始來趟奇幻冒險

2018-04-10 16:13 聯合新聞網 有.設計 uDesign



田中達也（たなか たつや），日本藝術導演、微縮模型攝影師，在IG擁有百萬粉絲，2011年4月起如同製作日曆一般，每天堅持在網上發布自己的微型作品，至今已經超過2,500幅從未間斷，這個80後的日本年輕作者，利用自己收藏的微型玩偶加上日常熟悉的物品來構建場景，並透過高超的技巧拍攝出一個個幽默、有趣又富含寓意的「迷你療癒世界」！生活一成不變嗎？快背上包袱一起進入田中達也的冒險奇想世界吧！5/21前， udn售票網 購票享網路優惠價7折!只要200元。

Workers／職場達人

360行每個都有讓人敬佩的地方，人人都可成為在各行各業中的達人，就讓我們一窺田中達也大師利用你我周邊可得的小物，創造出各行各業工作的樣貌。

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Sports／運動競技

運動舒緩身心，那在實物上饒添趣味呢?炒飯來衝浪、粉餅上打高爾夫、書本就別念了，當作山岳來征服吧!

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Season／四季幻化

端看氣候的變化多端、看盡四季的更迭與事物的繁華滄桑，春天一朵朵盛放的花多可愛！但近近一瞧，沒想到卻是一顆顆鈕扣！讓你看到最日常生活的四季！

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Have fun／享樂遊玩

人最不能失去的就是休閒娛樂，螺絲釘成了最刺激的大怒神？每天都在使用的筆記本搖身一變成為渡假勝地？讓你立刻想大聲說：Oh～陽光、沙灘、比基尼啊～

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Vehicle／交通工具

這些交通工具不只能吃還能玩？聖經中的諾亞方舟拯救了動物們，搖身一變卻成了最消暑的西瓜，長型麵包是旅客搭乘的電車，天啊！還有什麼是你想不到的呢？

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World travel／世界旅行

猜猜看作者田中達也運用他的想像力帶我們去了什麼地方？想像自己是個空拍機，遠看像日本太鼓，近看又是如何呢？萌到翻掉的狗狗又是代表什麼地方？快來一探微型世界的秘密！

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Adventure／奇幻冒險

生活一成不變嗎?快快打包行李，冒險旅途即將展開～

暢遊在每一個田中達也創造的世界中渡過一個下午的奇幻冒險！

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Universe／星際漫遊

「我的一小步，是人類的一大步」-阿姆斯壯奧妙的宇宙世界是人類最想一窺究竟的世界，漫步在展場空間中，讓您圓一個最微型的太空夢！

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Love／at home/愛／家

我們一起度過，在電影院坐上鍵盤椅子的約會，偕手踏上紙膠帶紅毯的那一天，還一同孕育生命，一家子一起看著啤酒味的夕陽西落，這就是愛與家庭啊

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展覽資訊

展覽名稱：微型展-田中達也的奇想世界

展覽日期：2018.06.22-2018.09.09

展覽時間：每日10:00～18:00 (17:30停止售票及入場 )

展覽地點：台中世貿中心 - 台中市西屯區天保街六十號