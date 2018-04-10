台北也買得到！安室奈美惠聯手H&M打造全新女裝

2018-04-10 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



H&M正式宣布與今年9月將引退的流行樂天后安室奈美惠合作，透過她在日本及全亞洲的影響力，傳遞品牌致力多元化和尊重女權的精神。從4月25日起開始販售一系列以安室奈美惠形象為靈感的全新女裝，價格從1,299日元（約357元）起。

安室奈美惠聯手H&M打造全新女裝系列。圖／H&M提供 分享 facebook

為了這次合作，日本H&M總裁Lucas Seyfert先生還特地寫了一封公開信，簡述合作的契機，並認為安室奈美惠同時身兼職業婦女與優秀的音樂工作者，對所有在社會上立足的女性，有著莫大的鼓勵也是很好的榜樣，她不僅是偶像還懂得做自己，詮釋了獨立自主又重視女權的形象。而這系列服飾也是依安室奈美惠給人的形象而打造，側重於設計以夏季服裝為主，運用天藍色來串連所有單品，同時加入條紋、花卉等圖騰，試圖創作出清爽和自在穿搭，最快在4月25日起販售，重要的是台北也買得到。