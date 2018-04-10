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TASAKI獨家「櫻花金」珠寶 比玫瑰金更襯膚色

2018-04-10 09:15經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

鑽石珍珠櫻花金項鍊。 圖／TASAKI提供
鑽石珍珠櫻花金項鍊。 圖／TASAKI提供
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日本頂級珠寶品牌TASAKI新光三越新天地A9全新限定店開幕，同步發表最新獨家「櫻花金」系列珠寶。品牌表示，這個以粉嫩日本櫻花為靈感的櫻花金金性，不同於常見的傳統黃金與玫瑰金，有著如櫻花般內斂而朦朧的美感，與眾不同的柔美色澤更能映襯肌膚白皙。

TASAKI全新的櫻花金亦結合品牌二大經典元素-珍珠與鑽石，並運用於有著前衛時尚元素的balance系列，以及經典不敗的星星造型abstract star系列、kugel果實系列，還有象徵幸福旋律的piano鋼琴系列，品項從耳環、項鍊、戒指，以及對戒都有。

櫻花珠寶

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