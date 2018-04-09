卡地亞頂級珠寶展將登場 吳速玲搶先配戴演繹時尚

2018-04-09 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



卡地亞（Cartier）每年度頂級珠寶展都是台北城中盛事，吸引頂級藏家、明星名流出席，對精品敏銳度高的時尚媽咪吳速玲搶先配戴來台展出的兩套不同風格珠寶，包括頂級珠寶系列蛇形祖母綠手環配主石6.47克拉DIF鑽石戒指，以及Maillon Panthère美洲豹鑽石項鍊和頂級珠寶腕表等單品，流露優雅與霸氣兼具的時尚氣場。

吳速玲覺得美洲豹系列各種姿態都有魅力。配戴卡地亞美洲豹鑽石戒指470萬元、美洲豹戒指205萬元、美洲豹頂級珠寶腕表2,280萬元、Maillon Panthère美洲豹鑽石項鍊331萬元。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

熱愛珠寶的她表示自己每次在鑑賞這些精采作品時，腦中都會迸出很多問題，像是「為什麼要設計到這個長度」、「為什麼會選擇這樣的色調主石」等等，珠寶對她來說就像藝術品一樣充滿各種細節之美，而背後的意涵和故事更是精采到常常讓她聽完後因此睡不著覺，「卡地亞的設計稀有度、驚喜度非常高，就算是指標性的美洲豹系列，豹的各種姿態也都充滿魅力。」她也推薦卡地亞的大件珠寶最適合為晚宴類重要場合穿搭出氣勢，而Love系列則是她心目中示愛最佳定情物。

曾經有一陣子迷上祖母綠寶石的她，對這次造型配戴的頂級珠寶系列蛇形祖母綠手環仍是愛不釋手，但眼光隨即又被鉑金鑲嵌主石6.47克拉DIF鑽石的戒指吸引，「我對這種閃亮亮的東西實在無力招架，女兒可能也會跟我一樣愛上這款。」7歲的女兒現在跟她一起逛街時都會乖乖在一旁跟著看服裝型錄，「希望她快點長大，這樣我們服裝和珠寶都可以一起共用。」至於同樣熱愛動物的兒子一定會喜歡有個性的美洲豹系列。

今年卡地亞頂級珠寶展將於4月15日登場展開為期8天的展出，逾450件頂級珠寶暨腕表，包含骨董珍藏系列(Cartier Tradition)，總值超過100億元，備受矚目的為全球首次曝光的Résonances de Cartier全新系列作品，該系列從去年於倫敦首發表後於全球重要城市巡展，每次展出都會新添作品，這次台北將有超過20件全新創作，令人期待。Résonances法文原意綿長的餘韻、持續的脈動而產生的回音，珠寶除了流暢線條或水漾波動的具象設計，也能看到延續品牌精髓經典韻致盪漾的設計意涵，如以現代手法全新演繹的Tutti Frutti作品，另外既是大項鍊又可變成鍊墜或胸針等多重轉換式設計也是該系列鑑賞重點。

此外，卡地亞今年也首開先例，展期間採VIP預約制外，4月22日下午1時30分至晚上7時30分，首次開放18歲以上一般民眾免費入場參觀，展覽地點位於華南銀行總行大樓(台北市松仁路123號)，即日起於卡地亞台灣臉書平台預先登記，名額有限，同時開放現場分批排隊入場。