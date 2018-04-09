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繽紛春色 躍上纖纖玉指

2018-04-09 21:46聯合報 記者陳立儀╱即時報導

春季專屬的繽紛色彩，不僅紛紛反映在服裝、彩妝上，還躍上指尖，為纖纖玉指輕染出浪漫春色。

馬卡龍少女心

INTEGRATE「美一天小指彩－春日限定組」就是專為春天的好心情所設計，柔黃、嫩粉、淺紫3色組合可單擦也可跳色，刷一層就能薄透高顯色、刷塗2層更均勻飽和，速乾又持久，還可隨興搭配指甲貼，為十指增添亮澤色調。

一撕即卸的UNT魔幻水指彩，在春夏為雙手換新裝相當方便，12款春夏新色囊括讓少女心大噴發的馬卡龍色、熱燒不斷的乾燥玫瑰色等兩大系列，主打色「＃MG085我比我們快樂」的粉紅色、「＃MG100一千次日安」的鵝黃色、「＃MG110盛夏迴旋曲」的粉藍色都百搭又可愛。

輕熟個性魅力

OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列推出12款春季新色及6款限定指彩，集結了富有濃厚航海城市風格的藍綠色系、象徵春日花卉搖曳生姿的桃粉色系，以及里斯本特有的赤土色房屋、充滿摩登復古風味的橘紅色系等，透過指尖色調點燃對里斯本的無限想像。

義大利指彩品牌FABY推出全新EGO Collection 女孩的逆襲系列，將風情萬種的義式女性特質化為醇厚飽滿的指尖色彩，當然也少不了2018 Pantone春夏代表色，以大地褐為基底，還有沈穩幹練中又卻散發一絲溫柔氣息的辣油紅、自信魅力無極限的水手藍、天真柔美的粉紫薰衣草、絲滑濃郁的金峰石褐等，還有自去年秋冬就持續走紅的秋風褐、金屬光感風、懷舊灰色基調、溫柔的藍綠色系等，展現輕熟個性魅力。

日系典雅和風

指甲油的顏色五花八門，但是京都260年繪具專門店上羽繪惣所推出的胡粉指甲油，透過日本繪具職人對自然萬物微妙色彩的體會與感受，不斷地混色、調和，展現出日式細膩色調，並且萃取扇貝貝殼中優質成分製成，不添加有機溶劑，讓指尖成為畫作，妝點與眾不同的和風之美。

每一瓶上羽繪惣胡粉指甲油的顏色與命名都有著豐富的歷史典故，充滿文化底蘊的日本傳統色，即使存在超過百年，依然歷久彌新，多達40色的選擇讓每天都能混搭出新玩法。

FABY EGO Collection女孩的逆襲系列推出全新12色個性指彩。圖／...
FABY EGO Collection女孩的逆襲系列推出全新12色個性指彩。圖／FABY提供
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FABY EGO Collection女孩的逆襲系列＃LCE017縱情粉紅葡萄酒...
FABY EGO Collection女孩的逆襲系列＃LCE017縱情粉紅葡萄酒，售價460元。圖／FABY提供
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FABY EGO Collection女孩的逆襲系列＃LCE023漫舞橙光，售價...
FABY EGO Collection女孩的逆襲系列＃LCE023漫舞橙光，售價460元。圖／FABY提供
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OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列＃NLL17來一口葡式蛋...
OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列＃NLL17來一口葡式蛋塔，售價480元。圖／OPI提供
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甜美夢幻的馬卡龍色系，最能展現春夏好心情。圖／UNT提供
甜美夢幻的馬卡龍色系，最能展現春夏好心情。圖／UNT提供
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OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列推出12款春季新色及6款...
OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列推出12款春季新色及6款限定指彩。圖／OPI提供
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京都260年繪具專門店上羽繪惣胡粉指甲油，展現細膩和風情調。圖／上羽繪惣提供
京都260年繪具專門店上羽繪惣胡粉指甲油，展現細膩和風情調。圖／上羽繪惣提供
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春夏就是該幫指尖換上繽紛色彩。圖／UNT提供
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京都260年繪具專門店上羽繪惣胡粉指甲油，展現細膩和風情調。圖／上羽繪惣提供
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FABY女孩的逆襲迷你指甲油4入組，售價680元。圖／FABY提供
FABY女孩的逆襲迷你指甲油4入組，售價680元。圖／FABY提供
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INTEGRATE美一天小指彩－春日限定組，售價300元。圖／INTEGRATE...
INTEGRATE美一天小指彩－春日限定組，售價300元。圖／INTEGRATE提供
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春夏就是該幫指尖換上繽紛色彩。圖／UNT提供
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上羽繪惣胡粉指甲油，售價459～499元。圖／上羽繪惣提供
上羽繪惣胡粉指甲油，售價459～499元。圖／上羽繪惣提供
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UNT魔幻水指彩推出12款春夏新色，售價159元。圖／UNT提供
UNT魔幻水指彩推出12款春夏新色，售價159元。圖／UNT提供
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OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列限定色＃SRJ25紅色大...
OPI Lisbon Collection漫步里斯本系列限定色＃SRJ25紅色大橋，售價480元。圖／OPI提供
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UNT魔幻水指彩推出12款春夏新色及2合1魔幻護甲油。圖／UNT提供
UNT魔幻水指彩推出12款春夏新色及2合1魔幻護甲油。圖／UNT提供
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上羽繪惣胡粉指甲油，售價459～499元。圖／上羽繪惣提供
上羽繪惣胡粉指甲油，售價459～499元。圖／上羽繪惣提供
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