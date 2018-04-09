郭雪芙、張軒睿攜手TASAKI 甜蜜賞「櫻」

2018-04-09 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



春天百花盛開，日本珠寶品牌TASAKI舉辦春意盎然的珠寶展，包括應景人氣的櫻花金系列珠寶，以及花開蝶舞的高級珠寶，並邀來萌系暖男張軒睿以及他心中女神郭雪芙同台出席活動，兩人甜蜜賞「櫻」，張軒睿更是不忘施展暖弟魅力，為郭雪芙挑選櫻花金的星星造型項鍊並親自戴上，用「星」成功收服姊姊心。

人氣萌男張軒睿和心中女神郭雪芙（右）一同出席TASAKI活動，兩人都配戴TASAKI櫻花金系列珠寶。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

偏愛珍珠的郭雪芙本來就是TASAKI粉絲，之前曾要送經記人生日禮物到店上選購了一對耳環，結果竟因為太喜歡而留下來自用，只好另外再買珍珠項鍊送經記人。最近引發爭議話題的她苦笑說要再來挑選，戴滿珍珠來避邪檔水逆！郭雪芙也跟張軒睿傳授如何幫女生挑選珠寶的技巧，不過張軒睿坦言目前還沒能力買珠寶送女生，有預算買也會先送給媽媽，十分貼心。