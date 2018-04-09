郭雪芙、張軒睿攜手TASAKI 甜蜜賞「櫻」
2018-04-09 19:39
聯合報 記者陳若齡
╱即時報導
春天百花盛開，日本珠寶品牌TASAKI舉辦春意盎然的珠寶展，包括應景人氣的櫻花金系列珠寶，以及花開蝶舞的高級珠寶，並邀來萌系暖男張軒睿以及他心中女神郭雪芙同台出席活動，兩人甜蜜賞「櫻」，張軒睿更是不忘施展暖弟魅力，為郭雪芙挑選櫻花金的星星造型項鍊並親自戴上，用「星」成功收服姊姊心。
偏愛珍珠的郭雪芙本來就是TASAKI粉絲，之前曾要送經記人生日禮物到店上選購了一對耳環，結果竟因為太喜歡而留下來自用，只好另外再買珍珠項鍊送經記人。最近引發爭議話題的她苦笑說要再來挑選，戴滿珍珠來避邪檔水逆！郭雪芙也跟張軒睿傳授如何幫女生挑選珠寶的技巧，不過張軒睿坦言目前還沒能力買珠寶送女生，有預算買也會先送給媽媽，十分貼心。
TASAKI以粉嫩的日本櫻花為靈感，研發品牌獨有的櫻花金(SAKURAGOLD™)，色調溫潤格外襯托亞洲女性的膚色顯得白皙，因此很受歡迎，其中最熱賣的是經典的balance系列，該系列從徐若瑄、林心如等到韓星全智賢都喜愛，另外還有星星輪廓的abstract star、以蘋果果實為靈感的kugel，以及詢問度也很高的piano婚、對戒系列。此次TASAKI歡慶新光三越信義新天地A9全新限定店開幕，還引進以歌劇蝴蝶夫人為靈感的operatic diva套鍊等大件高級珠寶。並於4/14與4/21兩個周六舉辦浪漫花禮活動，活動期間到花車展示區加入TASAKI LINE官方帳號即可獲得浪漫花束。
留言