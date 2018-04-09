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休傑克曼現身紐約 向「小王子」致敬

2018-04-09 18:32聯合報 記者曾智緯╱即時報導

代言人休傑克曼（左）與歌手Rita Ora（中）一同參與萬寶龍活動。圖／Mont...
代言人休傑克曼（左）與歌手Rita Ora（中）一同參與萬寶龍活動。圖／Montblanc提供
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萬寶龍（Montblanc）打造全新的小王子系列書寫工具，由於作者聖艾修伯里於紐約居留期間完成這本文學經典，因此品牌特別選在紐約發表並舉辦上市派對。包括了代言人休傑克曼、女星蜜拉喬娃維奇、Rita Ora等人都到場支持。

製筆起家的萬寶龍旗下大師傑作Meisterstück系列，因為多以藝術家、名作家為主題，因此擁有不少死忠粉絲。今年則以聖艾修伯里所著的「小王子」為設計主角，讓書中經典片段，透過文字點綴在筆身上。今年是「小王子」一書問世75周年，因此推出特別款筆具，別具意義，而參與派對的嘉賓就如同被神秘的星球、小行星、星星以及漂浮的雲朵圍繞，展開一趟星際間的奇幻冒險。另外，休傑克曼與摩納哥公主夏洛特卡西拉奇還分別扮演狐狸、小王子為賓客們朗讀小說中的一段話，博得滿堂彩。

這系列的書寫工具，筆蓋與筆身塗覆深藍色亮漆，並鐫刻狐狸圖案，金屬配件部分採用鍍鉑處理，讓兩者呈現鮮明對比。鋼筆部分的手工打造14K鍍銠筆尖則鐫刻精緻小王子的圖騰，包括鋼珠筆與原子筆的頂端以雷射雕刻摘錄自原著中的一句話「Créer des liens? ... Tu seras pour moi unique au monde.（建立關係？ ... 對我來說，你會是世界上唯一的存在）」。不僅如此，為了完整延續小王子特別款的書寫體驗，萬寶龍同步推出深橘色墨水瓶與筆芯，令人聯想到狐狸的橘色軟毛。

萬寶龍小王子特別款書寫工具，筆尖上鐫刻了作者手繪的「小王子」圖騰。圖／Montb...
萬寶龍小王子特別款書寫工具，筆尖上鐫刻了作者手繪的「小王子」圖騰。圖／Montblanc提供
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萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子珍貴樹脂款LeGrand鋼筆，...
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子珍貴樹脂款LeGrand鋼筆，約28,600元。圖／Montblanc提供
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萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子款墨水瓶，約1,100元。圖／...
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子款墨水瓶，約1,100元。圖／Montblanc提供
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萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子Solitaire款鋼筆，約5...
萬寶龍大師傑作Meisterstück系列小王子Solitaire款鋼筆，約54,900元。圖／Montblanc提供
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女星蜜拉喬娃維奇到場支持萬寶龍大師系列小王子特別款書寫工具活動。圖／Montbl...
女星蜜拉喬娃維奇到場支持萬寶龍大師系列小王子特別款書寫工具活動。圖／Montblanc提供
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歌手Rita Ora特別為了萬寶龍現身紐約參加小王子書寫工具派對。圖／Montb...
歌手Rita Ora特別為了萬寶龍現身紐約參加小王子書寫工具派對。圖／Montblanc提供
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紐約原子筆

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