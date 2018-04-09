休傑克曼現身紐約 向「小王子」致敬

2018-04-09 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



代言人休傑克曼（左）與歌手Rita Ora（中）一同參與萬寶龍活動。圖／Montblanc提供 分享 facebook 萬寶龍（Montblanc）打造全新的小王子系列書寫工具，由於作者聖艾修伯里於紐約居留期間完成這本文學經典，因此品牌特別選在紐約發表並舉辦上市派對。包括了代言人休傑克曼、女星蜜拉喬娃維奇、Rita Ora等人都到場支持。

製筆起家的萬寶龍旗下大師傑作Meisterstück系列，因為多以藝術家、名作家為主題，因此擁有不少死忠粉絲。今年則以聖艾修伯里所著的「小王子」為設計主角，讓書中經典片段，透過文字點綴在筆身上。今年是「小王子」一書問世75周年，因此推出特別款筆具，別具意義，而參與派對的嘉賓就如同被神秘的星球、小行星、星星以及漂浮的雲朵圍繞，展開一趟星際間的奇幻冒險。另外，休傑克曼與摩納哥公主夏洛特卡西拉奇還分別扮演狐狸、小王子為賓客們朗讀小說中的一段話，博得滿堂彩。