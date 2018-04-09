「旋轉木馬」躍上蛋糕！ 咖啡業出招討媽媽歡心

2018-04-09 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



旋轉木馬，7吋，早鳥特價580元。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook 一年一度母親節，蛋糕大戰開打，咖啡業者頻頻出招，85度C以浪漫風應戰，端出旋轉木馬、滿滿草莓等，金鑛咖啡則以小尺寸、傳統優雅風吸客，推出傳統檸檬蛋糕、芋泥派、純白之心等，目前均享早鳥優惠85折起。

金鑛咖啡今年以小吋蛋糕為主軸，並觀察到消費者近年青睞清爽口味，此次推出5款蛋糕，包含爽口的檸檬、草莓、白乳酪，以及濃郁的巧克力、芋頭口味。業者首推6吋「月來樂愛檸」，師傅以傳統檸檬蛋糕製作手法，呈現紮實海綿蛋糕體，選用屏東檸檬、比利時無鹽發酵奶油及高比例蛋黃製作出鮮明香氣的檸檬餡，綴以榛果風味巴瑞脆片添口感；外層鋪上法國鐵塔鮮奶油，最後擺上糖漬檸檬片，搶攻女性味蕾，售價690元。

另一款6吋「美好相芋」底層為杏仁塔皮，大甲芋泥餡、布丁、法國鐵塔鮮奶油及鬆軟香草戚風蛋糕層疊而上，表層抹上滿滿芋泥，融合派塔、蛋糕雙重口感，售價690元。4月30日前預購即享88折，會員凡預購母親節蛋糕即享買大送小，贈送65元蛋糕兌換券；5月1日至5月10日預購享92折優惠，一般會員及VIP會員再送65元飲品買1送1券。

此外，今年85度C推出6款6吋至10吋不等的母親節蛋糕。業者表示，此次主打的「旋轉木馬」，基底為乳酪蛋糕、蛋酒奶醬及義式乳酪慕斯，上面擺上以巧克力雕刻出獨角獸，一旁綴以巧克力製成彩色珍珠般之氣球，放上紙製柱子、傘面，粉嫩色系營造出唯美旋轉木馬，早鳥特價580元。