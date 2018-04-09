張軒睿用「星」勾姊姊 郭雪芙樂傳心法

2018-04-09 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



「萌系暖男」張軒睿竟不顧林心如公然「套牢」另一個姊姊郭雪芙！？

原來張軒睿受邀出席TASAKI春季珠寶活動，現場被考驗挑選珠寶並貼心為郭雪芙戴上。張軒睿開心見到心中女神，並選了百搭的櫻花金星星造型項鍊，配戴手法看來熟練，他害羞表示事前有練習，並坦言目前為止只為生命最重要的女人「媽媽」買過珠寶，還沒送其他人。