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MLB／大谷翔平好威 日本贊助商削爆了

超認真試吃／穿和服大啖櫻花漢堡 酸甜又juicy

2018-04-09 17:50聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

時序已經來到4月，正值櫻花盛開的季節，但想看櫻花，品嘗櫻花料理，不用遠赴日本就能體驗。這次「超認真試吃」前往喀漢堡試吃季節限定櫻花漢堡，兩位試吃員夯夯、花花換上應景和服，看到美味菜肴上桌，立刻拍照留念，夯夯說，吃起來酸甜爽口，肉多汁，令人忍不住一吃再吃。

selfish喀漢堡即日起到5月31日間，推出春日限定櫻花漢堡，使用日本鹽漬櫻花，搭配Choice等級的牛排原塊、8:2瘦肥比例的肩胛肉，當日在店內現絞現煎，再搭配京都水菜、蘋果片、紫高麗，再淋上火龍果及櫻花製成的粉紅醬，並搭配粉紅應花色的漢堡盤，以櫻花花瓣點綴，看起來更是應景。此外，活動期間的每天下午2點到6點、8點到10點，提供免費體驗和服換裝活動，可以拿著美美的櫻花漢堡，在店內的櫻花樹下拍照留念。

此次「超認真試吃」團隊邀請粉絲擔任一日試吃大師，前往品嘗喀漢堡春日限定櫻花漢堡。試吃員夯夯及花花先換上和服，並試吃櫻花漢堡，餐點才一上桌，兩人就忍不住拿起手機直拍照。夯夯說，第一次吃到這種口味的漢堡，肉質吃起來多汁，咬下去有酸甜滋味又有漢堡香氣，再加上櫻花入菜，覺得口味很特別。花花則表示，醬汁搭配肉吃起來爽口。

試吃員換上和服品嘗櫻花漢堡。記者魏妤庭／拍攝
試吃員換上和服品嘗櫻花漢堡。記者魏妤庭／拍攝
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喀漢堡推出春日限定的櫻花漢堡。記者魏妤庭／拍攝
喀漢堡推出春日限定的櫻花漢堡。記者魏妤庭／拍攝
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櫻花和服京都

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