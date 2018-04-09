來喝魔幻「縮小藥水」！ 愛麗絲主題午茶邊拍邊吃

2018-04-09 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



愛麗絲主題野餐禮籃，售價2,500元。圖／六福旅遊集團提供 分享 facebook 提到愛麗絲，兔子洞、紅心皇后、縮小藥水⋯⋯一個一個元素在腦中湧現，Alice in Wonderland是一趟許多人想體驗的魔幻夢境，飯店業者設計出迷幻魔宮、戶外花園等空間藝術，將愛麗絲跌入兔子洞、紅心皇后玫瑰園搬到眼前，同時也推出主題早午餐、下午茶，「縮小藥水」也喝得到。

台北威斯汀六福皇宮Elite Café即日起推出「愛麗絲主題套餐」，包含每日下午茶、周末限定早午餐及愛麗絲主題野餐禮籃，融入各種故事情節及物品。其中，「愛麗絲主題英式下午茶」提供招牌英式三層下午茶，從上至下分別有黑醋栗口味時鐘造型馬卡龍、閃電泡芙、甜品，第二層則有4款鹹點，第三層是愛麗絲主題杯子蛋糕，以愛麗絲經典白色蝴蝶結、藍色蕾絲、雙胞胎兄弟款杯子蛋糕及妙妙貓3種圖案為設計，同時附上一款Café招牌蛋糕及兩顆英式司康，可輪流搭配橙香奶油乳酪、蜂巢蜂蜜、鹹的香料奶油共3種抹醬。

有趣的是，隨附飲品將「縮小藥水」化為真，選用荔枝、檸檬蘇打及蝶豆花營造出漸層氣泡飲，替午茶增添魔幻趣味。下午茶將於平日下午2點供應至5點、假日下午2點30至5點限時供應，雙人套餐售價1,280元+10%。

此外，若想拍照留念，除了桌上美饌，還有迷幻魔宮空間可拍，業者結合花藝、晚間燈光投射渲染氛圍，包含餐廳左側兔子樹洞設計、紅心皇后的玫瑰庭園，台北威斯汀六福皇宮B2Elite Concept長廊則設置巨型蘑菇的綠蔭大道，加上撲克圖騰、三月兔瘋狂茶會餐台，吸引民眾合影。