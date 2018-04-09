米其林料理配神級漫畫佐餐酒 夢幻饗宴每人2.5萬起

2018-04-09 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



西華飯店於6月推出米其林三星主廚與神級漫畫佐餐酒饗宴。圖／西華飯店提供 分享 facebook

想品嘗日本也體驗不到的夢幻饗宴嗎？西華飯店邀請連續11年拿下米其林三星榮耀的廚神田裕行，攜手風靡全球漫畫《神之雫》作者亞樹直客座規畫餐酒盛宴，預計6月1日、2日限定舉辦，每人25,000元起。

近年來，全球米其林主廚到各大飯店客座活動頻頻，似乎已不是稀罕事，但由米其林三星主廚與漫畫家合作規畫餐宴，卻是前所未見。西華飯店邀請連續11年在「東京米其林指南」取得三星榮耀的神田餐廳（かんだ）主廚神田裕行，以及被稱為「神級漫畫」《神之雫》作者亞樹直來台客座。

其中，神田裕行自2007年起便每年拿下米其林三星榮耀，與鼎鼎大名的Joël Robuchon及「壽司之神」小野二郎齊名，並在過去曾五度客座台北西華酒店，以「Krug香檳洗龍蝦」等奢華料理驚豔饕客味蕾，亞樹直因漫畫《神之雫》享有名氣，曾受封法國香檳騎士團、薄酒萊騎士團、勃根地騎士團等騎士封號。

西華酒店表示，兩人此次合作，不僅將日本米其林三星餐廳全體廚師團隊，連外場專業服務人員、用餐食器全都搬到台北，再現米其林奢華料理，並以《神之雫》最終章「Mariage」中完美餐酒搭配為主題，在此次饗宴中呈現。此次活動預計在6月1日、2日舉辦，除了米其林料理外，還會有5款餐酒，其中包含在漫畫中登場的夢幻酒款，每場次為8席，每晚分成4批進場，每人25,000元起。

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