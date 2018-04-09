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感動！中華民國國旗飄揚在巴黎馬拉松

2018-04-09 16:38聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

四月8日舉行的巴黎馬拉松有5萬人參加，其中有30%是法國當地民眾外，其餘70%是來自世界各國的跑者，記者也跟著來自台灣的馬拉松團參加，除了穿上國旗跑衣，奔回終點時更高舉國旗，興奮不已！

高舉國旗奔回巴黎馬拉松終點。圖／讀者提供
高舉國旗奔回巴黎馬拉松終點。圖／讀者提供
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高舉國旗奔回巴黎馬拉松終點。圖／讀者提供
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4月8號舉行的巴黎馬拉松有5萬人參加。記者陳珮琦/攝影
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參加巴黎馬拉松的台灣跑者興奮完賽。記者陳珮琦/攝影
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國旗馬拉松巴黎

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