這個女子／築地市場百年咖啡 忙碌日常的告解所

2018-04-09 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



造訪東京築地多次，曾跟著長長人龍排隊只為號稱必吃的海鮮壽司，也難忘現做玉子燒的美妙滋味，不過，此番卻為了一家老派咖啡店而來，就唯恐再晚了，老店會隨著市場搬遷而走入歷史。

隱身築地魚市場的「愛養珈琲の店」開業近百年，每天清晨3點半準時瀰漫咖啡香，是許多魚販師傅們忙中偷閒的「秘密基地」，特別是在結束一大早首輪的辛勞後，大家習慣到此齊聚，那感覺像是約好了進行某種神秘儀式般…

由於店內多為熟客，當看起來面生如我，一人默默走近吧檯坐定後，看上去像是老闆娘的阿姐幾乎是未等我開口，便以英文詢問：「今天想吃點什麼？」；正當我還在為其觀察細微而讚嘆不已時，她又接著問了「你來旅行嗎？第幾次來東京呢？」

一旦話閘子被打開後，就算是初次造訪，任何人也都能放心自然地融入這氛圍。

看著吧檯內，早已白髮蒼蒼的老闆，沖煮咖啡數十年如一日，依舊堅持著職人崗位，為每位上門的客人端上一杯招牌熱咖啡，魚販大叔們或自顧著翻看報紙，或點根菸與一旁熟識的老友閒話家常，言談間不免也要發發牢騷。

這才發現，原來每個到此的靈魂，尋求的不只是味蕾慰藉，更多時候恐怕是想找個能暫別忙碌生活，彼此取暖告解的放空場域。