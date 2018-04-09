粉嫩馬卡龍色旋風 該把少女心召喚出來了！

2018-04-09 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



揮別暗沉的秋冬，春夏時節最適合用亮眼色彩打造甜美穿搭。今年許多品牌以甜膩膩的馬卡龍色調妝點全新單品，從服裝到配件洋溢著青春俏麗的搶眼色彩，真著這波潮流一起召喚出你的少女心吧！

馬卡龍+蝴蝶結

馬卡龍、蝴蝶結這兩個夢幻元素組合在一起誰能抵抗得了？Alice + Olivia春夏不但以今年流行色紫外光延伸而來的粉紫色打造蝴蝶結寬褲和束口袖上衣，也利用薄紗與蕾絲演繹宮廷風格的襯衫，華麗又甜美的公主風隨意混搭簡約牛仔褲就很好看。粉色厚底球鞋則是以Stace Face裝飾在腳後跟，轉身見驚喜。

復古風也要耍甜

Marc Jacobs春夏以「度假」為主題，推出許多休閒Polo衫，復古的線條搭配馬卡龍用色，宛如六○年代的網球女孩般俏皮。品牌熱賣的Snapshot相機包也換上蜜桃粉、薄荷藍、青草綠等色彩。

對Chuck Taylor All Star致敬的Converse Chuck 70，是許多時尚迷們心中復古百搭的鞋款。本季換上多種馬卡龍色調，粉嫩的檸檬綠、水藍、亮黃等等共9種顏色搭配高低筒款式設計，讓人穿搭起來就像重回大學年代，青春無敵。

耍帥性格