限時3天 共享電動機車1分鐘僅收1元

2018-04-09 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



兒童節、清明節連放五天，為重振上班族與學生族群的心，電動機車即時租借服務 WeMo Scooter 宣布4月11日至13日，為期三天 ，全面1分鐘僅收1元，等於最低6元起即可體驗智慧電動機車服務。WeMo Scooter 邀消費者週三到週五用超低價騎乘最環保的便利交通，一起全面1分鐘 「一塊」騎，甩開開工禮拜周的悶氣。 兒童節、清明節連放五天，為重振上班族與學生族群的心，電動機車即時租借服務 WeMo Scooter 宣布4月11日至13日，為期三天 ，全面1分鐘僅收1元，等於最低6元起即可體驗智慧電動機車服務。 圖／WeMo Scooter提供 分享 facebook

WeMo Scooter表示，期望成為台北市民日常交通的一份子，主打「手機 APP 就是鑰匙」，24小時隨時透過手機可輕鬆完成找車、訂車、租車騎乘與付款所有租車程序，且停在露天合法停車格即可歸還，停車費 WeMo Scooter 自行吸收，以租代買免去養車各項開支，也藉以減輕城市污染。

WeMo Scooter 以使用時間計費， 1-2 公里的短程距離也適合租借。根據 WeMo Scooter 針對首騎用戶滿意度調查顯示，有高達九成的會員對初次體驗感到滿意。主要租借 WeMo Scooter 的原因，以「作為上下班與上課的通勤工具」為首， 其次則為「 單向行程」與「大眾交通工具無法到達處」，顯見不少民眾靠租借 WeMo Scooter，以補足大眾運輸的不足。

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