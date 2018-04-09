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蘇花塞到深夜因事故？網友怒：綠燈只放4車能不塞嗎

限時3天 共享電動機車1分鐘僅收1元

2018-04-09 12:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

兒童節清明節連放五天，為重振上班族與學生族群的心，電動機車即時租借服務 WeMo Scooter 宣布4月11日至13日，為期三天 ，全面1分鐘僅收1元，等於最低6元起即可體驗智慧電動機車服務。WeMo Scooter 邀消費者週三到週五用超低價騎乘最環保的便利交通，一起全面1分鐘 「一塊」騎，甩開開工禮拜周的悶氣。

兒童節、清明節連放五天，為重振上班族與學生族群的心，電動機車即時租借服務 WeM...
兒童節、清明節連放五天，為重振上班族與學生族群的心，電動機車即時租借服務 WeMo Scooter 宣布4月11日至13日，為期三天 ，全面1分鐘僅收1元，等於最低6元起即可體驗智慧電動機車服務。　圖／WeMo Scooter提供
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WeMo Scooter表示，期望成為台北市民日常交通的一份子，主打「手機 APP 就是鑰匙」，24小時隨時透過手機可輕鬆完成找車、訂車、租車騎乘與付款所有租車程序，且停在露天合法停車格即可歸還，停車費 WeMo Scooter 自行吸收，以租代買免去養車各項開支，也藉以減輕城市污染。

WeMo Scooter 以使用時間計費， 1-2 公里的短程距離也適合租借。根據 WeMo Scooter 針對首騎用戶滿意度調查顯示，有高達九成的會員對初次體驗感到滿意。主要租借 WeMo Scooter 的原因，以「作為上下班與上課的通勤工具」為首， 其次則為「 單向行程」與「大眾交通工具無法到達處」，顯見不少民眾靠租借 WeMo Scooter，以補足大眾運輸的不足。

兒童節、清明節連放五天，為回饋消費者，WeMo Scooter 製造「開工周小確幸」，宣布限時調降租借費率，4月11日（週三）至4月13日（週五）止，租借智慧電動機車每一分鐘只收費 1 元，等同 25 歲以上會員享高達四折優惠，WeMo Scooter 邀大家一起全面1分鐘 「一塊」騎，期望透過租借優惠價，提振大家的上班和上課士氣！優惠詳請見WeMo Scooter 官方APP與官方粉絲專頁。

WeMo Scooter官方網站：http://www.wemoscooter.com/，WeMo Scooter官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/WeMoScooter/

電動機車清明節兒童節

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