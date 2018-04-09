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ANNA SUI回歸！春暖花開 美妝換季推出強檔購物優惠

2018-04-09 13:36聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

SHISEIDO百優精純組。 京站/提供
SHISEIDO百優精純組。 京站/提供
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隨著4月天的到來，也宣告台灣進入春暖花開季節，看好迎接春夏的換季商機，各大百貨紛紛祭出上半年最強檔的購物優惠，並以需求大的主力業種化妝品來領軍，美妝霸主SOGO忠孝館甚至喊出優惠更勝周年慶，擁有許多鐵粉的ANNA SUI強勢回歸，全台首櫃就在SOGO忠孝館。

SOGO百貨台北店 優惠更勝周年慶

聯合忠孝館、復興館和敦化館的SOGO百貨台北店「母親節化妝品暨初夏BEAUTY FAIR」自即日起至4月30日登場，SOGO忠孝館祭出更勝周年慶優惠，推出超過百萬款特價組合，其中全台獨家組合更激增二成，4月9前還有「化妝品單筆5000送500元抵用券；香氛/指定彩妝單筆滿3000元送300元抵用券」。

今年美妝天后宮SOGO忠孝館更為消費者帶來60款全台獨家商品，其中5款一上架即秒殺的人氣搶貨組，以及16款買1送8的超狂組合更是要手刀衝刺搶購，最受矚目的還有期間限定的CHANEL全台獨家活動和TIFFANY&Co. CAFÉ香氛快閃店。

SOGO復興館則推出多項專屬客製服務，包括：肌膚之鑰彩妝貼鑽、YSL唇彩刻字、更有JOMALONE夾禮物機快閃活動，以及風靡全球的巴黎頂級香氛品牌「diptyque」也正式進駐。而主打療程的敦化館也祭出多款玩美護膚課程，讓媽咪輕鬆從裡到外透亮，且單日單櫃消費滿5000元即可兌換Panasonic吹風機。

shu uemura X 法國潮牌Yazbukey無色限粉露保濕唇膏。 新光三越...
shu uemura X 法國潮牌Yazbukey無色限粉露保濕唇膏。 新光三越/提供
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新光三越滿千送百 回饋門檻最低

新光三越的「初夏購物節」則是該百貨體系，全年度唯一一檔化妝品滿3000送300，滿千送百回饋門檻最低。

新光三越表示，化妝品向來為初夏購物節的主力業種，全各大化妝品集團此波更全力推出新光三越獨家首賣、明星發燒特惠組等超強商品陣容，包括：新光三越獨家色-LANCOME絕對完美水唇釉經典玫瑰紅＃142、shu uemura X法國潮牌Yazbukey無色限粉露保濕唇膏、Dior 癮誘超模唇彩香氛組、ESTEE LAUDER粉持久超級氣墊粉餅、KOSE輕透膜幻持粧粉餅雪紡金緞組等，全檔期更有上百萬組5折起的明星發燒特惠組。

BOBBI BROWN冬蟲夏草保濕精華粉底組。 統一時代/提供
BOBBI BROWN冬蟲夏草保濕精華粉底組。 統一時代/提供
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統一時代台北店 行動會員享好康

統一時代百貨台北店同樣瞄準女性消費力，即日起至5月13日推出美人節檔期，針對仍為主力的化妝品推出近百件獨家組合搶焦點，再下殺4.6折起，同時，統一時代百貨還為APP行動會員祭出超好康回饋，獨享全檔期滿2000送200。此外，統一時代百貨台北店也推薦必搶美妝好物，包括：SK-II經典青春限定組、Kiehl’s超級明星組、雅詩蘭黛蜜鎖年輕發燒組等。

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