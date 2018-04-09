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勇敢豁出去！ 艾莉絲創立有機產品事業 親訪歐嚴選商品

2018-04-09 13:36聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

艾莉絲表示，女兒是她接觸有機的最大原因。 唯有機/提供
艾莉絲表示，女兒是她接觸有機的最大原因。 唯有機/提供
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為愛勇往直前的藝人艾莉絲，拼起事業來也是衝勁十足。2016年艾莉絲開始了她的有機選品事業，唯有機Oui Organic不僅是她第一次的個人創業，業務內容更跨及歐洲版圖。艾莉絲表示，「女兒，是我接觸有機的最大原因」。至於哪來的創業勇氣，艾莉絲說，「人到了一定年紀，要為自己的人生豁出去一次」。

艾莉絲指出，自從生了女兒之後，開始接觸到有機產品，也越來越重視生活用品的成份。但，由於市面上有太多假的有機產品、黑心商品，所以花了很多時間在歐洲尋找能夠讓家人安心使用的有機品，以一種好東西要和好朋友分享的心情，決定將自己嚴選給女兒使用的產品代理到台灣，創立「唯有機」，讓更多人可以安心放心的照顧家人。

在代理選品的過程中，艾莉絲會親自造訪歐洲不同的產地，與專業團隊研究產品成分，並且...
在代理選品的過程中，艾莉絲會親自造訪歐洲不同的產地，與專業團隊研究產品成分，並且在法國巴黎成立辦公室。 唯有機/提供
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艾莉絲表示，剛開始在巴黎開發代理時，被許多廠商拒絕過。因為自己過去的工作經歷，讓她在與人溝通時，習慣了用藝人的角色，講話時不經意地會去討喜或放大情緒，穿著打扮也不夠穩重和專業。

經歷過一次次的挫折之後，艾莉絲開始用心、仔細觀察歐洲商場上女性經營者們，學習她們的儀態。從如何自我介紹、如何遞名片、如何與人有效地溝通，並開始展開在巴黎的生活，學習當地文化和習性。

在代理選品的過程中，艾莉絲更會親自造訪歐洲不同的產地，與專業團隊研究產品成分，並且在法國巴黎成立辦公室，只為了能夠更深入了解每一個代理選品背後的原貌。

今年初開心迎接第二個孩子，艾莉絲說她很感謝身邊有許多人的協助和支持，每一個人每天都是24小時，能做的事情也很有限，必須依賴團隊合作。

製表/葉卉軒
製表/葉卉軒
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她也觀察到，歐洲有機品牌的老闆幾乎都是女性，且另一半給予的不僅是家事的分擔，而是更多的認同與支持。艾莉絲說，在法國會聽到男人風趣的稱讚事業成功女性「這樣的女人超性感」、「你這麼成功，幹麻洗碗」，艾莉絲說，因為在國外，洗碗不會是女生的事，這也是她觀察到東西文化面對成功女性所呈現的不同價值觀。

製表/葉卉軒
製表/葉卉軒
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